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الشرطة التايوانية تطلق النار على رجل يشتبه في قيامه بزرع عبوة ناسفة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:47 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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ذكرت وكالة الانباء المركزية الرسمية، أن الشرطة في جنوب تايوان أطلقت النار على رجل، اليوم السبت، يشتبه في قيامه بزرع عبوة ناسفة خارج مكتب الحملة الانتخابية لحزب المعارضة الرئيسي بالجزيرة كومينتانغ، وفقا لرويترز.

تجري تايوان انتخابات رئاسية وبرلمانية في 11 يناير، وتجري الحملة الانتخابية على قدم وساق مع حزب الكومينتانغ الذي يتحدى الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم برئاسة تساي إنغ ون، التي تتقدم الآن في استطلاعات الرأي.

وقال التقرير إن الجهاز الذي تم زرعه خارج مدخل مكتب كومينتانغ في مدينة تاينان يحتوي على أسلاك وسائل ومسحوق.

وأضاف إن الشرطة تعقبت مشتبها به، وهو رجل يحمل اسم العائلة وو، إلى مدينة كاوشيونغ المجاورة وبعد اقتحام مطول للمبنى، تم اطلاق النار على الرجل الذي نقل إلى المستشفى.

تمتلئ الانتخابات التايوانية بالشؤون الصاخبة، لكنها تمر عمومًا بسلام.

في عام 2004، فاز الرئيس آنذاك تشن شوي بيان من الحزب الديمقراطي التقدمي بإعادة انتخابه بفارق ضئيل بعد أن اصابته رصاصة هو وزميله في الانتخابات في إحدى الحملات الانتخابية. وقال حزب الكومينتانغ في ذلك الوقت إن الحادث وقع للفوز بالأصوات.

يفضل حزب الكومينتانغ العلاقات الوثيقة مع الصين، التي تعتبر تايوان مجرد مقاطعة صينية وتزعم أنها أرضها المقدسة. يفضل الحزب الديمقراطي التقدمي الاستقلال الرسمي للجزيرة.
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الكلمات المفتاحية

بزرع عبوة ناسفة انتخابات تايوان الشرطة التايوانية

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