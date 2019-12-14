وكالة دولية: بيانات الآلاف من موظفي "فيسبوك" في خطر

أبلغت "فيسبوك"، أمس الجمعة، موظفيها من خلال رسالة إلكترونية، بسرقة المعلومات المصرفية الخاصة بعشرات الآلاف منهم، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرج".

وبحسب الوكالة الدولية، أنه تم سرقة البيانات المصرفية الخاصة بعشرات الآلاف من موظفي "فيسبوك" في أمريكا، وذلك من خلال شخص استولى على أقراص صلبة خاصة بالشركة، كانت في سيارة أحد العاملين في الشركة الأمريكية.

وكانت مضمون الرسالة التي تلقاها موظفو "فيسبوك"، فإن الأقراص التي تم الاستيلاء عليها لم تكن "مشفرة"، وقد كانت تحتوي معلومات مهمة مثل كشوفات مرتبات الموظفين وأرقام حساباتهم، فضلا عن آخر أربعة أرقام من حسابات ضمانهم الاجتماعي، بالإضافة إلى بيانات أخرى مثل المكافآت والأسهم.

ووفقًا لبيان خاص بالشركة عرضت هذه السرقة، بيانات 29 ألف موظف عملوا في "فيسبوك" خلال العام الماضي للخطر، وأن الأقراص المسروقة لم تحتوي على أي بيانات خاصة بمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي.

ودعت "فيسبوك" الموظفين لإعلام بنوكهم بالسرقة، في الوقت الذي تعمل فيه مع السلطات المختصة لاستعادة المعلومات وكشف الفاعل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.