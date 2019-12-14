اليوم.. بطولة كرة القدم الخماسية للوافدين بجامعة عين شمس

تنظم الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، بالتعاون مع وحدة رعاية الطلاب الوافدين بجامعة عين شمس، بطولة كرة القدم الخماسية للطلاب الوافدين.



البطولة تقام على استاد كلية الهندسة جامعة عين شمس، اليوم السبت، الموافق ١٤ من ديسمبر، في تمام الساعة 5.30 مساء، وتستمر حتى ١٦ من الشهر ذاته.



ويأتي تنظيم بطولة كرة القدم الخماسية للطلاب الوافدين، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ورئاسة الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واشراف الدكتورة رشا كمال رئيسة الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين والدكتور عبد العزيز محمود مدير وحدة رعاية الطلاب الوافدين بالجامعة.

