في غياب ميرل ستريب وإيما واتسون.. باريس تحتضن عرضا خاصا لفيلم "Little Women"



ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من العرض الخاص، الذي حضرته النجمة الشابة سيرشا رونان ومخرجته جريتا جاروي، وتغيبت عنه النجمة إيما ستون والنجمة الكبيرة ميرل ستريب.



ذلك بعد أن سبق وقدم نجمات فيلم Little Women، الدعم لمخرجة الفيلم الشابة جريتا جاروي، بعد أن استبعدت من قائمة المرشحين لجائزة أفضل إخراج بحفل جوائز جولدن جلوب 2020.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن نجمات الفيلم، سيرشا رونان وإليزا سكانلين وفلورينس بوف، تحدثن عن هذه الأزمة خلال حضورهن كضيفات على برنامج Today show للترويج للفيلم.



وتلقت سيرشا رونان ترشيح لجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي بفيلم درامي، عن دورها في هذا الفيلم في حين جاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل إخراج بالكامل من المخرجين الرجال.



ويشارك في بطولة فيلم little women النجمة الكبير ميرل ستريب والنجم الشاب تيموثي شالميت والنجمة إيما واتسون.



وتجسد النجمة إيما واتسون في فيلم Little Women شخصية باسم "ميج"، ويشارك في بطولته الفنان الشاب تيموثي شالاميت الذي يجسد بالفيلم شخصية باسم "لوري"، وكذلك النجمة سيرشا رونان التي تجسد بالفيلم شخصية باسم "جو مارش"، والنجمة الكبيرة ميريل ستريب تجسد بالفيلم شخصية باسم "العمة مارش"، والفنانة الشابة "إيليزا سكانلن" التي تجسد شخصية باسم "بيث مارش".



ويعتبر الفيلم قصة مستوحاة من رواية طرحت في عام 1869 تحمل العنوان نفسه Little Women او المرأة الصغيرة، وهي واحدة من روايات الكاتبة "لويزا ماي ألكوت".















شهدت العاصمة الفرنسية باريس الاحتفال بعرض خاص جديد لفيلم Little Women، في غياب عدد من أبرز نجمات.