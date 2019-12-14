أول قرار من الزمالك بعد انتقال كهربا للأهلي

كشفت تقارير صحفية أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور اتخذ أول قرار لع بعد انضمام محمود عبد المنعم كهربا نجمه السابق إلى غريمه التقليدي الأهلي.





وذكرت التقارير أن كهربا انضم للأهلي لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بعد أن فسخ تعاقده مع نادي أفيس البرتغالي بالتراضي منذ أيام.





وأوضحت التقارير أن كهربا رحل عن الزمالك بشكل مفاجئ مطلع الموسم الحالي بسبب أزمته مع إدارة النادي ثم انضم إلى صفوف أفيس البرتغالي.





وأكدت التقارير أن الزمالك قرر إعداد ملف لتقديم شكوى ضد الأهلي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وذلك بعد الإعلان عن ضم كهربا بشكل رسمي.





وأشارت التقارير إلى أن مسئولي الزمالك أكدوا أن إعلان الأهلي عن ضم كهربا يعتبر تحريضًا للاعب ومساعدته على هروبه من القلعة البيضاء.





وأفادت التقارير بأنه من المقرر أن يتم إعداد ملف لتقديمه ضمن الملفات التي قدمها الزمالك من قبل الفيفا للمطالبة بإيقاف كهربا وتوقيع عقوبة مالية عليه.





وأفادت تقارير صحفية مؤخرًا بأن جهاز الكرة في الأهلي اتفق مع محمود كهربا نجم أفيس البرتغالي والزمالك السابق على الحصول على 9 ملايين جنيه فى الموسم الواحد بعد الحصول على توقيعه لمدة 4 سنوات ونصف.





وأكدت التقارير أن الأهلي أقنع كهربا بالحصول على هذه المبلغ مع وعده بحملة إعلانية لتحقيق مكاسب مادية كبيرة خصوصا بعد تقليصه لمطالبه المادية من أجل ارتداء قميص الأهلي.





وأوضحت التقارير أن جهاز الكرة في الأهلي يفكر في الإعلان عن صفقة كهربا بشكل رسمي قرب موعد فتح باب الانتقالات الشتوية.





وكشفت التقارير أن محمود كهربا قرر فسخ التعاقد مع أفيس البرتغالي بعد قيامه بدفع 450 ألف دولار وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده