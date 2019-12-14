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انفصال ممثل شهير عن زوجته بعد 22 سنة زواج

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:27 ص
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بوابة الفجر
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أعلن الممثل البريطاني كولين فيرث وزوجته الإيطالية انفصالهما بعد زواج دام 22 عامًا.

وقال ممثلا الزوجين في بيان مشترك ”انفصل كولين وليفيا فيرث. سيحتفظان بصداقة حميمة وسيظل يجمع بينهما حبهما لابنيهما. وهما ينشدان الاحتفاظ بالخصوصية، ولن تكون هناك تعليقات أخرى“.

وفيرث واحد من أكثر الممثلين شعبية في بريطانيا، وقد نال جائزة أوسكار وجائزة جولدن جلوب عام 2011 عن دوره في فيلم (ذا كينجز سبيتش) ”خطاب الملك“ حيث لعب شخصية الملك جورج السادس.

لعب فيرث (59 عاما) دور الرجل الإنجليزي المتحكم في انفعالاته في أفلام مثل (لاف أكتوالي) ”الحب الحقيقي“ و(بريدجيت جونزس داياري) ”مذكرات بريدجيت جونز“ ومسلسل (برايد اند بريجيدس) ”كبرياء وتحامل“. وقد تزوج من معدة الأفلام الوثائقية ليفيا جوجيولي عام 1997.



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