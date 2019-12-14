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بعد انضمامه للأهلي.. موعد مشاركة كهربا في التدريبات

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:24 ص
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كهربا
كهربا
حسام مجدي
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أعلن النادي الأهلي اليوم الجمعة 13 ديسمبر رسميا التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" نجم نادي الزمالك السابق لمدة 4 مواسم ونصف.

تعليق كهربا على انضمامه للأهلي

وأظهر محمود كهربا سعادته الكبيرة بالانضمام إلى النادي الأهلي وتحقيقه لحلمه وحلم عائلته.


وقال كهربا ف أول تصريحاته عقب التوقيع على عقود الانضمام للأهلي :"أنا أهلاوي، وكنت أتمنى الانضمام للقلعة الحمراء من زمان ".

وأكد محمود كهربا أنه ضحى كثيرا من أجل الانضمام لصفوف القلعة الحمراء مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل إسعاد جماهير النادي الأهلي.


ويتمكن كهربا من اللحاق بمران الأهلي الجماعي خلال الأيام القادمة بشكل طبيعي ولكنه لن يتمكن من المشاركة في المباريات مع الفريق قبل إنطلاق سوق الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير القادم.


موعد مباراة النادي الأهلي القادمة القادمة

ويستعد النادي الأهلي لموجهة نظيره نادي حرس الحدود يوم الأحد القادم 15 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


ترتيب النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة من أصل 5 مباريات خاضها الفريق الأحمر حت الآن في بطولة الدوري وبفارق نقطة وحيده عن نادي المقاولون العرب صاحب صدارة الجدول.
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