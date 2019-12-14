الروبوت صوفيا يبعث رسالة فكاهية للعالم عن مصر.. تعرف عليها (فيديو)

بعثت الروبوت صوفيا، رسالة فكاهية للعالم كله عن مصر، وذلك خلال تواجدها بمنتدى شباب العالم، وهي: "إذا كنت تريد أن تذهب بسرعة اذهب وحدك، ولكن إذا كنت تريد أن تذهب لمسافة بعيدة اذهب مع صُحبة، ولكن إذا كنت تريد أن تذهب لمصر فعليك أن تصطحب جهاز تكييف للهواء".





وكشفت "صوفيا"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة،، على هامش مشاركتها في منتدى شباب العالم 2019، عن أهم الموضوعات التي ناقشتها مع الشباب هي؛ السلام، والتكنولوجيا.





وشددت على ضرورة استخدام التكنولوجيا لتحسين أوضاع الإنسانية، لافتة إلى الإنسان الآلي يتنافس مع الإنسان وسوف يسعى لاحقًا للسيطرة على العالم.





وتنطلق فعاليات "منتدى شباب العالم " في نسخته الثالثة في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ بسيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تشهد هذا العام مناقشة العديد من القضايا المحورية؛ كما يضم المنتدى هذا العام العديد من الفعاليات الجديدة والثرية.