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تعرف على تفسير ودلالات رؤية الضابط والدكتور والمحامي والمدرس في المنام (فيديو)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:38 ص
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أسماء سالم
أسماء سالم
جرجس ميلاد
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كشفت أسماء سالم، مفسرة أحلام، عن تفسير ودلالات رؤية بعض المهن في المنام، مثل مهن الضابط، والدكتور والمحامي والمدرس.

وقالت "سالم" خلال مقابلة ببرنامج "هي وبس" المذاع على قناة "سي بي سي سفرة"، إن تفسير رؤية ضابط شرطة او جيش او حتى ملابسهم في المنام، تعني "ضبط الأمور" او "الانضباط" او "اشياء مشروطة".

وأضافت، أن معنى تفسير الدكتور، ويجب في هذه الحالة الشخص الذي يرى المنام، لأنه لو كان مريض فهذا أمر نفسي وليس حلم، مشيرة الى أن تفسير رؤية الدكتور في المنام، هو "معالجة مشكلة او أمر ما أو أن هناك شخص حكيم يقترب من صاحب المنام".

وتابعت: "رؤية المحامي تعني ان الشخص لديه دائم النميمة والغيبة، أما لو بنوتة تنتظر الارتباط فهذا يعني ان الشخص الذى سترتبط به سيتحمل المسؤولية".

وختمت قائلة: "أما رؤية المعلم تعني الاحسان في الشيء، مثل الاحسان في تربية الابناء، أو تسخير شخص يحل أمر ما".
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الكلمات المفتاحية

معلم ضابط دكتور أسماء سالم، مفسرة أحلام

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