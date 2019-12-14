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محمد حماقي يشكر جمهوره عبر "تويتر".. تعرف على السبب

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:02 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشر الفنان محمد حماقي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي  بموقع تبادل التغريدات "تويتر".

وظهر "حماقي" في هذه الصورة مرتديا بدلة من اللون الأسود، ورافعا بيده أربع جوائز، حيث حصل على عدة جوائز خلال حفله بوشوشة منهم: جائزة أفضل مطرب لعام 2019، وجائزة عن ألبومه الأخير "كل يوم من ده"، جائزة "الحفل الأكثر جماهيرية"، جائزة افضل "إعلان تليفزيوني".

وكتب "حماقي" على هذه الصورة قائلًا: "‏أفضل مطرب، أفضل ألبوم، أفضل إعلان تليفزيوني، الحفل الأكثر جماهيرية.

وأضاف "حماقي" قائلًا: "شكرًا على أصواتكم، وعلى الدعم والحب اللي دايمًا بتقدموه".

وعلى صعيد آخر انطلق أمس مجموعة "وشوشة الاعلامية" التي قامت بتكريم عددا من النجوم في مختلف المجلات، وقد اقيم الحفل فى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.


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