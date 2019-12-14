الجيش الليبي يوجه ضربة عسكرية قوية لتركيا والمليشيات التابعة لها

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بيانا، أكدت فيه استهداف سلاح الجو لمواقع تخزين الطائرات التركية المسيرة (TB2) بالكلية الجوية العسكرية بمصراتة، ما أسفر عن فجارات متتالية واحتراق هناجر الطائرات التركية.





وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد أشار البيان إلى أنه تم "تدمير شحنات عسكرية تركية بمواقع تخزينها بنجاح ودقة عالية"، مشددًا على أن العملية تمت "بعد متابعة دقيقة لمعلومات استخبارية متواترة عن شحن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمدرعات والمعدات العسكرية المتنوعة من عدة منافذ تركية بحرية وجوية إلى المنافذ البحرية والجوية التي تسيطر عليها ميليشيات حكومة الوفاق الإرهابية".





ولفت الجيش الليبي، إلى أنه تم تتبع الشحنات العسكرية إلى مواقع تخزينها، لاستخدامها ضد القوات ولكن تم تدميرها، مشددًا على أنه خلال الفترة الماضية تم تدمير عدد من الطائرات التركية المسيرة، "قبل أن تعود للظهور مجددا اليوم ، فيما جرى تدمير عدد من المدرعات التركية من نوع لميس في معركة تحرير طرابلس بواسطة الأسلحة المضادة للدروع في وقت سابق".