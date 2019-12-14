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الهلال ضد الترجي.. تفوق آسيوي وعقدة أزلية في تاريخ المواجهات العربية بمونديال الأندية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:31 ص
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الهلال ضد الترجي
الهلال ضد الترجي
علاء خليف
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صدام عربي ناري يجمع بين فريقي الهلال السعودي ضد الترجي التونسي، اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019، على ستاد (جاسم بن حمد) بالعاصمة القطرية (الدوحة)، ضمن منافسات الدور الثاني من النسخة السادسة عشر من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في (قطر).


موعد مباراة الهلال ضد الترجي في مونديال الأندية:

تقام المواجهة النارية بين الهلال السعودي بطل آسيا ونظيره فريق الترجي التونسي بطل إفريقيا، في الدور الثاني من منافسات بطولة كأس العالم للأندية بـ"قطر" اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثالثة عصرًا بتوقيت تونس، والثانية ظهرًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وتذاع المباراة عبر قناة bein sports hd 1، وقنوات الكاس الرياضية.


كيف جاءت نتائج المواجهات العربية في المونديال؟

مباراة الهلال ضد الترجي ليست القمة العربية الأولي في بطولة كأس العالم للأندية، بل سبق وشهدت النسخ الـ15 السابقة من البطولة العالمية، 4 مواجهات عربية خالصة، كان التفوق فيها حليف "عرب آسيا" والذين حققوا الانتصار في المواجهات الأربعة على حساب "عرب إفريقيا" من بينها هزيمتين للترجي، لتصبح صدامات العرب في المونديال بمثابة عقدة أزلية للأندية العربية المنتمية للقارة السمراء، ويأمل بطل تونس في إنهاء عقدته وعقدة الأندية الإفريقية بالنسخة الحالية للبطولة على حساب الزعيم السعودي.


تاريخ المواجهات العربية في كأس العالم للأندية

- الرجاء المغربي × النصر السعودي:

أول مواجهة عربية خالصة في بطولة كأس العالم للأندية كانت في نسخة البطولة عام 2000 بالبرازيل، وجمعت بين فريقي الرجاء المغربي والنصر السعودي في الدور الأول للبطولة، وانتهت المباراة بفوز بطل السعودية 4 – 3.


- الأهلي المصري × الاتحاد السعودي:

تجدد الصدام العربي في كأس العالم للأندية وذلك في افتتاح نسخة البطولة عام 2005 باليابان، حيث التقي فريق الأهلي المصري بطل إفريقيا مع اتحاد جدة السعودي بطل آسيا، وخسر المارد الأحمر وقتها بهدف دون مقابل سجله "محمد نور" نجم الاتحاد.


- الترجي التونسي × السد القطري:

شهدت النسخة الثامنة من كأس العالم للأندية عام 2011 في اليابان، على مواجهة عربية خالصة بين الترجي التونسي، والسد القطري في الدور الثاني للبطولة، وانتهت المباراة بفوز بطل آسيا بنتيجة 2-1، وتأهل لنصف النهائي ولكن خسر أمام برشلونة 4-0، وحصد المركز الثالث على حساب فريق كاشيوا ريسول الياباني.


- الترجي التونسي × العين الإماراتي:

ديربي عربي جديد شهدته النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية 2018 بالإمارات، جمع بين فريق الترجي التونسي بطل إفريقيا، والعين الإماراتي ممثل الدولة المستضيفة، وفاز الفريق الآسيوي ايضًا بنتيجة 3-0، واستطاع الوصول للمباراة النهائية في هذه النسخة لكن خسر أمام ريال مدريد بنتيجة 4-1 واكتفي بالمركز الثاني بالبطولة.
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