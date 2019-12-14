التشكيل المتوقع وموعد مباراة برشبونة ضد ريال سوسيداد







يستضيف ملعب أنويتا بمدينة سان سباستيان الإسبانية بإقليم الباسك اليوم السبت 14 ديسمبر، مواجهة مرتقبة تلك التي تجمع نادي ريال سوسيداد وضيفه برشلونة، في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.





وتكمن أهمية المبارةاة بالنسبة لنادي برشلونة بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي، في أنها آخر المواجهات قبل كلاسيكو الأرض ضد ريال مدريد بملعب كامب نو يوم الأربعاء المقبل.





لذلك يسعى فالفيردي للفوز بالمباراة، أملا في دخول الكلاسيكو بوضعية جيدة على مستوى الترتيب في جدول الدوري الإسباني.





ترتيب ريال سوسيداد وبرشلونة قبل الجولة السابعة عشرة



يحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف أمام ريال مدريد، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز الرابع برصيد 27 نقطة بالتساوي مع فريق خيتافي.





نتيجة آخر مواجهة بين الفريقين.



وتعود آخر مواجهة بين الفريقين ليوم 20 إبريل الماضي خلال الجولة 33 من الدوري الإسباني بملعب كامب نو، حين حققق البارسا الفوز بنتيجة 2-1، حيث سجل لبرشلونة كليمون لونجليه وجوردي ألبا، بينما سجل خوانمي هدف سوسيداد الوحيد.





الغائبون عن برشلونة أمام ريال سوسيداد



ويغيب عن برشلونة في هذه المباراة الثنائي المصاب آرثر ميلو وعثمان ديمبلي، بينما يستعيد فالفيردي خدمات الثنائي نيلسون سيميدو وجوردي ألبا بعد غياب طويل.









التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد ريال سوسيداد



وفي ضوء تلك الغيابات، فمن المتوقع أن يخوض فالفيردي المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن



خط الدفاع: سيرخي روبيرتو – صامويل أومتيتي – كليمون لونجليه – جونيور فيربو



خط الوسط: إيفان راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – فرانكي دي يونج



خط الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان.





التشكيل المتوقع لريال سوسيداد ضد برشلونة.



بينما من المتوقع أن يخوض إيمانول ألجواسيل بارينتشيا مواجهة برشلونة بالأسماء الآتية.



حراسة المرمى: أليكس روميرو



خط الدفاع: جوسيبا زالدوا – إيجور زوبلديا – دييجو يورينتي – ناتشو مونريال



خط الوسط: أندير جيفارا – ميكيل ميرينو – مارتن أوديجار



خط الهجوم: ميكيل أويارزابال – ويليان جوسيه – بوراو.