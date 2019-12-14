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موعد مباراة الاتحاد والفيصلي اليوم السبت 13/12/2019| مشاهدة مباراة الفيصلي ضد الاتحاد بث مباشر KSA Live HD

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:54 ص
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب الجوهرة المشتعلة، لمتابعة مباراة نارية تجمع بين فريق الاتحاد ونظيره الفيصلي، مساء اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.


يدخل الاتحاد المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا ثمينًا على الاتفاق، بهدفين مقابل هدف، فيما يعاني الفيصلي من الهزيمة القاسية التي تعرض لها على يد الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية من الدوري السعودي.


ويحتل الفيصلي المركز السادس من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحت فين، برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.


موعد مباراة الاتحاد ضد الفيصلي في الدوري السعودي:-

من المقرر أن تقام المبارة، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفيصلي في الدوري السعودي:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


التشكيل المتوقع للاتحاد في مواجهة الفيصلي:-

من المتوقع أن يدفع هينك تين كات المدير الفني الجديد للاتحاد بفواز القرني في حراسة المرمى، وأمامه زياد الصحفي، ومروان دا كوستا، سعود عبد الحميد، وحمدان الشمراني، وسيضع كريم الأحمدي وخالد السميري والمالكي في وسط الميدان، فيما سيقود هجوم العميد فيتشيو، وبيجوفيتش، ورومارينهو.


حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: حمدان الشمراني - مروان دا كوستا - زياد الصحفي - سعود عبد الحميد

خط الوسط: خالد السميري - كريم الأحمدي - عبد الله المالكي

خط الهجوم: فيتشيو - رومارينهو - بيجوفيتش


التشكيل المتوقع للفيصلي في مواجهة الاتحاد:-

من المنتظر أن يدفع بريكليس تشاموسكا بمصطفى ملائكة، في حراسة المرمى، وأمامه محمد قاسم النخلي، وإيجور روسي، ورافائيل سيلفا، وخالد الغامدي، فيما يأتي كاليم هايلاند، ورولي بونيفاسيا في قلب الميدان، وأمامه لويزينهو، ويوسف الجبلي، وخالد الكعبي، وسيقود هجوم الفيصلي ويليام دي أوليفيرا.


حراسة المرمى: مصطفى ملائكة

خط الدفاع: محمد قاسم النخلي - إيجور روسي - رافائيل سيلفا - خالد الغامدي

خط الوسط: كاليم هايلاند - رولي بونيفاسيا

خط الوسط الهجومي: لويزينهو - يوسف الجبلي - خالد الكعبي

خط الهجوم: ويليام دي أوليفيرا
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