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شديد البرودة ليلًا وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس اليوم السبت

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:45 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانا، بشأن طقس اليوم السبت 14 ديسمبر 2019، أوضحت فيه أن الرياح تنشط على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط وتؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية والطقس معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد، مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلاً، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار غربا.

وعن حالة البحر المتوسط، فقارت إلى أنها مضطربة إلى مضطربة جدًا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر، والرياح جنوبية غربية، أما البحر الأحمر فإن حالته خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح فيه شمالية غربية.

أما درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
القاهرة 12 19

شبين الكوم 11 19

طنطا 11 18

دمنهور 12 18

الإسكندرية 12 19

بلطيم 11 20

مطروح 10 18

السلوم 09 18

سيوة 06 17

بورسعيد 12 20

دمياط 13 19

الزقازيق 11 19

الإسماعيلية 09 19

السويس 12 19

العريش 10 20

رفح 11 19

رأس سدر 12 20

نخل 04 20

نويبع 14 19

طابا 09 18

كاترين 03 14

الطور 13 20

شرم الشيخ 15 23

الغردقة 13 23

مرسى علم 12 25

الفيوم 10 20

بنى سويف 10 20

المنيا 09 20

أسيوط 08 21

سوهاج 09 21

قنا 11 22

الأقصر 10 22

أسوان 11 22

أبوسمبل 10 23

الوادى الجديد 07 21

شلاتين 18 26

أبورماد 18 25

حلايب 20 24

رأس حدربة 19 23
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