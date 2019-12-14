أول ظهور لمحمد سامي ومي عمر بعد أزمة نسرين أمين (صورة)

ويعد هذا الظهور الأول للثنائي بعد أزمة سامي مع الفنانة نسرين أمين مؤخرًا، وتبادلهما التصريحات المسيئة.



وظهرت الفنانة مي عمر، بإطلالة هادئة وبسيطه لذلك كانت من أجمل الإطلالات التي ظهرت في حفل وشوشة، حيث ارتدات فستان اسود طويل.



وكانت بدأت ازمة المخرج محمد سامي، والفنانة نسرين امين، بعدما وصفها بأنها فنانة درجة خامسة، وتغير من زوجة الفنانة مي عمر.



إلى أن ردت نسرين امين، على المخرج محمد سامي قائلة "الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور.. الحمد لله على نعمة القبول.. الحمد لله على نعمة الشكل الجميل (نسبي وأذواق) ...الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالي من أى بلطجة أو قضايا مريبة".