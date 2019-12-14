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حتى لا ننسى.. "الفجر" تنشر أبرز جرائم الإخوان بعد فض اعتصام رابعة العدوية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:31 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كلينتون يسرى
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منذ أن أسس الراحل حسن البنا جماعة الاخوان المسلمين الإرهابية في مارس عام 1928، وتاريخ الجماعة لم يعرف سوى الإرهاب والقتل وسفك الدماء وترويج الشائعات، والافتراءات والأكاذيب واستخدام ستارة الدين في تحقيق أطماع الجماعة الإرهابية.

"الفجر" ترصد خلال التقرير التالي أبرز جرائم الاخوان المسلمين منذ تأسيسها.

مذبحة كرداسة
بعد فض اعتصام رابعة العدوية المسلح يوم 14 من شهر أغسطس لعام 2013 قامت جماعة الإخوان الإرهابية بالعديد من الجرائم منها مذبحة كرداسة بالجيزة التي راح ضحيتها 11 من الضباط والجنود، حيث أحرقوا قسم شرطة كرداسة ولم يكتفوا بقتل الضباط والجنود بل قاموا بالتمثيل بجثث الشهداء، والتقطوا مقاطع فيديو بهواتفهم المحمولة فضلا عن اقتحام وتدمير أكثر من 32 قسم شرطة في أسوان وحلوان والمنيا وبنى سويف.

مذبحة رفح
وفي 19 من شهر أغسطس قامت الجماعة الارهابية مذبحة رفح بشمال سيناء وأدى ذلك الى إسقاط 25 شهيدًا من مجندي القوات المسلحة رميًا بالرصاص ونفذ تلك المذبحة مجموعة من المسلحين، أبرزهم الإرهابي عادل حبارة الذى تم الحكم علية بالإعدام فيما بعد.

حرق الكنائس
لم تكتف الجماعة الارهابية من استهداف رجال الجيش والشرطة ولكن قامت بعدة هجمات منها حرق أكثر من 82 كنيسة على مستوى الجمهورية وتعد من اكبرهم قيام انتحاري بتفجير نفسه في احتفال كنيسة مارجرجس في طنطا بأحد الشعانين يوم 9 أبريل 2017، وأسفر تلك الحادث عن استشهاد 30 من أبناء الكنيسة وإصابة العشرات فضلا عن تفجير الانتحاري الكنيسة البطرسية بالعباسية.

تدمير المساجد
كما دمرت الجماعة الارهابية العديد من المساجد كان أبرزهم ما قامت به الجماعة يوم 24 من شهر نوفمبر لعام 2017 بتفجير مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد في محافظة شمال سيناء أسفر تلك الحادث عن مصرع العشرات وإصابة المئات.

اغتيال النائب العام
وفي 29 يونيو 2015 قامت الجماعة الارهابية باغتيال هشام بركات النائب العام وذلك بعدما تم استهدافه بسيارة مفخخة الإضافة إلى اغتيال العقيد وائل طاحون، الضابط بوزارة الداخلية، في 21 أبريل 2015.
حتى لا ننسى.. "الفجر" تنشر أبرز جرائم الإخوان بعد فض اعتصام رابعة العدوية
حتى لا ننسى.. "الفجر" تنشر أبرز جرائم الإخوان بعد فض اعتصام رابعة العدوية
حتى لا ننسى.. "الفجر" تنشر أبرز جرائم الإخوان بعد فض اعتصام رابعة العدوية
حتى لا ننسى.. "الفجر" تنشر أبرز جرائم الإخوان بعد فض اعتصام رابعة العدوية
حتى لا ننسى.. "الفجر" تنشر أبرز جرائم الإخوان بعد فض اعتصام رابعة العدوية
حتى لا ننسى.. "الفجر" تنشر أبرز جرائم الإخوان بعد فض اعتصام رابعة العدوية
حتى لا ننسى.. "الفجر" تنشر أبرز جرائم الإخوان بعد فض اعتصام رابعة العدوية
حتى لا ننسى.. "الفجر" تنشر أبرز جرائم الإخوان بعد فض اعتصام رابعة العدوية
حتى لا ننسى.. "الفجر" تنشر أبرز جرائم الإخوان بعد فض اعتصام رابعة العدوية
حتى لا ننسى.. "الفجر" تنشر أبرز جرائم الإخوان بعد فض اعتصام رابعة العدوية
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الإخوان إرهاب أخبار

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