عاجل.. إليسا تعلن شفائها تماما من السرطان وتكشف مفاجأة





طمأنت المطربة اللبنانية إليسا جمهورها على صحتها بعد شفائها من مرض سرطان الثدي، الذى أعلنت عنه العام الماضي.





وقالت خلال حفلها الغنائى الذى نظمته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على مسرح الأوبرا الخاص : "الحمد لله بقيت بخير ومبسوطة وسأتواجد الفترة المقبلة بشكل أكبر على الساحة الفنية".





وأعربت إليسا عن سعادتها الشديدة بتواجدها وسط جمهورها المصري فى أى مكان.





وأـكدت أن هناك كيما تجمعها بالشعب المصرى، مضيفة: "مع احترامى لكل الشعوب هذا بلدى الثانى واللهجة ساعدتنى فى ده كتير".











