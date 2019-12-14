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موعد مباراة الهلال والترجي اليوم السبت 13/12/2019| مشاهدة مباراة الترجي ضد الهلال بث مباشر beIN Live HD

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:21 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد "جاسم بن حمد" بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر لعام 2019، لمتابعة القمة العربية النارية بين فريقي الهلال السعودي (بطل آسيا)، والترجي التونسي (بطل إفريقيا)، في لقاء الدور الثاني بالنسخة السادسة عشر من بطولة كأس العالم للأندية المقامة بقطر.


وتعتبر مواجهة الترجي التونسي ضد الهلال السعودي في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية هي المواجهة العربية رقم 5 في تاريخ البطولة العالمية، حيث سبق وتقابل النصر السعودي مع الرجاء المغربي عام 2000 وفاز بطل السعودية 4-3، كما فاز اتحاد جدة على الأهلي المصري 1-0 عام 2005، بينما خسر الترجي عام 2011 أمام السد القطري 2-1، كما خسر بطل تونس عام 2018 بنتيجة 3-0 أمام العين الإماراتي.


موعد مباراة الهلال ضد الترجي في مونديال الأندية:

تقام مباراة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي في الدور الثاني من مونديال الأندية، اليوم السبت الموافق 14 / 12 / 2019، على ستاد حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثانية ظهرًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وكما تنقل المباراة مباشرة وفقا لتوقيتات الدول العربية كالتالي:-


5 مساءًا بتوقيت قطر
5 مساءًا بتوقيت السعودية
5 مساءًا بتوقيت البحرين
3 عصرًا بتوقيت المغرب
3 عصرًا بتوقيت الجزائر
3 عصرًا بتوقيت تونس
6 مساءًا بتوقيت عمان
4 مساءًا بتوقيت فلسطين
3 عصرًا بتوقيت تركيا
6 مساءًا بتوقيت الإمارات
4 مساءًا بتوقيت الأردن
5 مساءًا بتوقيت اليمن
4 مساءًا بتوقيت ليبيا
5 مساءًا بتوقيت العراق
2 مساءًا بتوقيت موريتانيا
4 مساءًا بتوقيت السودان
4 مساءًا بتوقيت سوريا
5 مساءًا بتوقيت الكويت
4 مساءًا بتوقيت لبنان


القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الترجي اليوم السبت:

تذاع مباراة الهلال ضد الترجي في كأس العالم للأندية في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة اليوم السبت، عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الحصري للبطولة العالمية، حيث تذاع المباراة المرتقبة عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق (حفيظ دراجي)، ويمكنكم متابعة المباراة ايضًا على قناة ALKASS SIX HD بتعليق (هيكل الصغير)، وقناة ALKASS THREE HD بتعليق (خالد الحدي)، بالإضافة لـ TVR 1، M4 SPORT، كما يمكن متابعة بث مباشر لـ"الديربي العربي" على روابط البث KORA STAR على موقعنا الفجر الرياضي
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