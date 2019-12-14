موعد مباراة الهلال والترجي اليوم السبت 13/12/2019| مشاهدة مباراة الترجي ضد الهلال بث مباشر beIN Live HD





موعد مباراة الهلال ضد الترجي في مونديال الأندية:



تقام مباراة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي في الدور الثاني من مونديال الأندية، اليوم السبت الموافق 14 / 12 / 2019، على ستاد حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثانية ظهرًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وكما تنقل المباراة مباشرة وفقا لتوقيتات الدول العربية كالتالي:-





5 مساءًا بتوقيت قطر

5 مساءًا بتوقيت السعودية

5 مساءًا بتوقيت البحرين

3 عصرًا بتوقيت المغرب

3 عصرًا بتوقيت الجزائر

3 عصرًا بتوقيت تونس

6 مساءًا بتوقيت عمان

4 مساءًا بتوقيت فلسطين

3 عصرًا بتوقيت تركيا

6 مساءًا بتوقيت الإمارات

4 مساءًا بتوقيت الأردن

5 مساءًا بتوقيت اليمن

4 مساءًا بتوقيت ليبيا

5 مساءًا بتوقيت العراق

2 مساءًا بتوقيت موريتانيا

4 مساءًا بتوقيت السودان

4 مساءًا بتوقيت سوريا

5 مساءًا بتوقيت الكويت

4 مساءًا بتوقيت لبنان