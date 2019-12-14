بني سويف توفر 7 أتوبيسات لنقل الركاب بالمجان لحين إصلاح كوبري النيل

أعلنت محافظة بني سويف، الجمعة، عن توفير 7 أوتوبيسات لنقل الركاب "بالمجان" من شرق النيل من أمام كلية التعليم الصناعي إلى ميدان العبور بمدينة بني سويف والعكس، وذلك اعتبارا من الأحد القادم من الساعة 8 صباحًا وحتى 4 عصرًا "يوميا" لحين الانتهاء من أعمال اصلاح كوبري بني سويف العلوي على النيل، وبهدف التيسير وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.





وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، في بيان له، على أن أعمال الإصلاحات تجري على قدم وساق، وأنه يتابعها بنفسه بشكل يومي، مشيرًا إلى إنه يجري حاليا تنفيذ إصلاحات جذرية للبلاطة الأرضية لمطلع الكوبري لمنع تكرار الهبوط المفاجئ بها والذي قد تكرر أكثر من مرة وكان يتم إصلاحه بشكل جزئي، الإمر الذي تسبب في تكرار الهبوط أكثر من مرة.





وأضاف المحافظ، أن توفير الأوتوبيسات، والذي تم بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، يعتبر إجراء من ضمن الإجراءات التي تنفذها المحافظة بهدف تخفيف العبء عن المواطنين الذين يعتادون على الانتقال من الشرق إلى الغرب والعكس، حيث يجرى أيضا بالتنسيق مع المرور تنفيذ خدمات وكمائن مرورية لإلزام السائقين بالأجرة وعدم المغالاة، بجانب قيام الخدمات المرورية بإعلام "المواطنين والسائقين القادمين من الشرق" بخط السير الجديد عن طريق الاتجاه نحو محور عدلي منصور، بالإضافة إلى تيسير الحركة المرورية بمنطقة المحور خاصة عند المطالع والمنازل والمخارج ونقاط التقاطع بعد الانتهاء من طريق المحور.