كارولين عزمي تخطف الأنظار بلمسات سامو هجرس في حفل "وشوشة" (صور)





رصدت عدسة "الفجر الفني" عدد من الصور للفنانة كارولين عزمي، وذلك أثناء حضورها حفل مهرجان "وشوشة" وحصولها علي جائزة افضل ممثلة شابة خارج السباق الرمضاني وجائزة اخري وخطفت الأنظار بفستان مميز بلمسات سامو هجرس، وقامت بوضع الميك اب الخاص بها لنفسها.





وشهد المهرجان تكريم عدد كبير من نجوم الفن والرياضة من قبل مجموعة "وشوشة الإعلامية" لتوزيع جوائز الأفضل فى عام 2019، و أقيم الحفل في مركز المنارة في التجمع الخامس، بحضور رئيس مجلس الإدارة أحمد الهواري.





وحرص على حضور الحفل كل من مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، أسماء أبو اليزيد، إسعاد يونس، نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي، وزوجته الفنانة روجينا، هنادي مهني. إيهاب فهمي، أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد،عمرو محمود ياسين، ريم البارودي، ميرنا وليد، أحمد حسن وزينب، أنغام، ومديرة أعمالها رندا جبر، وأحمد إبراهيم .



وجاءت جوائز الدراما التليفزيونية كالتالى، محمد سامى أفضل مخرج، وحصل عماد زيادة على أفضل ممثل مساعد، وحصل تتر ألف باء من مسلسل "بدل الحدوتة3" على جائزة أفضل تتر، وحصل عمرو محمود ياسين على جائزة أفضل سينارست دراما، وحصل مسلسل أبو العروسة2 على أفضل مسلسل خارج رمضان،وحصل كلبش3 على جائزة أفضل مسلسل في رمضان، وحصلت مي عمر على جائزة أفضل ممثلة دراما، وحصل مسلسل الواد سيد الشحات على جائزة أفضل مسلسل كوميدي، وهنا الزاهد على جائزة أفضل ممثلة كوميدية، وهنادي مهني على أفضل ممثلة شابة، وهبة مجدي على أفضل ممثلة دور ثاني، وأفضل ممثل دور ثاني أحمد صلاح حسني، وأفضل ممثل شاب دراما عمرو وهبة، وأفضل ممثل كوميدي أحمد فهمي.





أما فى الغناء فحصلت المطربة أنغام على جائزة أفضل مطربة لعام 2019، ومحمد حماقي أفضل مطرب، وحصل ألبوم كل يوم من ده على جائزة أفضل ألبوم، وعمرو مصطفى أفضل ملحن، وسعد الصغير أفضل مطرب شعبي، وأمينة على أفضل مطربة شعبية، وأمير طعيمة أفضل شاعر غنائى، وأحمد إبراهيم أفضل موزع موسيقى، وأحمد كامل أفضل مطرب شاب،وأفضل فيديو كليب متوصنيش، وأفضل مطربة شابة كاميليا ورد.



