نيوزيلندا.. إستئناف مهمة البحث عن الجثث الباقية بعد الإنفجار البركاني









قالت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الجمعة، إنها ستفتش في المياه القريبة من الجزيرة البيضاء البركانية، في محاولة لاستعادة جثتين متبقيتين في أعقاب ثوران مميت في وقت سابق من هذا الأسبوع.كما تم انتشال رفات ستة أشخاص بنجاح اليوم، بعد أن ذهب فريق عسكري يرتدي أقنعة واقية ولباس الخطرة إلى البركان ونزع الجثث في عملية شديدة الخطورة.وقالت الشرطة، إنهم لم يتمكنوا من استعادة رفات شخصين آخرين، لكنهم تمكنوا من رصد جثة واحدة على الأقل في المياه غير البعيدة عن الشاطئ.وصرحت الشرطة في بيان، بأن فرقة الغوص التابعة للشرطة والغواصون البحريون استأنفت هذا الصباح بحثهم عن جثة شوهدت في المياه يوم الثلاثاء الماضي."وأضافت، إنها لن تعود إلى الجزيرة لإجراء عملية بحث برية، مضيفة أنها تقوم بتحليل جميع المعلومات المتاحة وتقييم الخطوات التالية المحتملة.وتابعت الشرطة "إن التخطيط اليوم سيسمح لنا بالعودة إلى الجزيرة لإجراء المزيد من عمليات البحث البرية للمتوفى المتبقي، حسبما تسمح به البيئة في الجزيرة وحولها".كما ثار البركان، وهو مقصد سياحي شهير، يوم الاثنين الماضي، حيث أطلق الرماد والبخار والغازات على الجزيرة، وكان من بين 47 شخصًا في الجزيرة في ذلك الوقت سائحين أستراليين وأميركيين وألمان وصينيين وبريطانيين وماليزيين.ووصل عدد القتلى في ثوران البركان الآن إلى 14، ولا تزال هناك جثتان في الجزيرة تصنفان في عداد المفقودين، كما أنه يوجد أكثر من عشرين شخصًا في المستشفيات في جميع أنحاء نيوزيلندا وأستراليا، ويعاني معظمهم من إصابات بحروق شديدة.وواجهت السلطات ضغوطًا متزايدة في الأيام الأخيرة من عائلات بعض الضحايا لاستعادة الجثث في أقرب وقت ممكن، وكان هناك أيضا انتقادات بأنه تم السماح للسائحين بالوصول إلى الجزيرة على الإطلاق، بالنظر إلى مخاطر حدوث بركان نشط.