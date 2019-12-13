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نيجيريا: جماعة مسلحة تقتل أربع رهائن من مجموعة موظفي الإغاثة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:22 م
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بوابة الفجر
وكالات
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قامت جماعة مسلحة بنيجريا، اليوم الجمعة، بقتل أربع رهائن من مجموعة موظفي الإغاثة بشمال شرق نيجيريا المخطوفين، في يوليو.

وأضافت منظمة مساعدات دولية، الجمعة، أن العمل ضد الجوع أنها "تندد بأشد العبارات بأعمال القتل الأخيرة وتشعر بأسف عميق لأن دعواتها للإفراج عن الرهائن لم تلق استجابة". 

وخطفت الجماعة موظفي الإغاثة قرب مدينة داماساك بمنطقة شمال شرق نيجيريا حيث ينشط إرهابيون.

وبوكو حرام هي الجماعة الإرهابية الأكثر شنا للهجمات في هذه المنطقة حيث تسببت هجماتها في قتل الالاف من المدنيين والعسكريين 

وأدت الهجمات المسلحة التي تشنها بوكو حرام منذ نحو 10 سنوات في نيجيريا إلى مقتل قرابة 30 ألف شخص وفرار أكثر من مليونين من ديارهم.

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نيجيريا موظفي الإغاثة قتل رهائن جماعة مسلحة 4

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