Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأمم المتحدة: يجب على تشيلي مقاضاة الشرطة والجيش بسبب العنف ضد المتظاهرين

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:27 م
Advertisements
احتجاجات تشيلي
احتجاجات تشيلي
ترجمة - منة الشريف
Advertisements

قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن "الشرطة والجيش التشيلية استخدموا القوة المفرطة أو غير الضرورية؛ لقمع المظاهرات الأخيرة وارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك أعمال القتل غير القانوني والتعذيب، التي يجب مقاضاتها".

وصرح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير، بأنه وثق "عددًا كبيرًا مثير للقلق" لـ 345 شخصًا يعانون من إصابات في العين، بعد إصابتهم بكريات الرصاص التي أطلقتها بنادق مكافحة الشغب من قبل قوات الأمن.

كما قُتل ستة وعشرون شخصًا خلال ما يقرب من شهرين من الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر، بسبب ارتفاع أسعار المترو ولكن سرعان ما خرجت عن نطاق السيطرة.

وقال قائد بعثة الأمم المتحدة إيما جيراس دلجادو، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، "لقد وجدنا أن الإدارة العامة للجمعيات من قبل الشرطة تم تنفيذها بطريقة قمعية بشكل أساسي".

وقالت، تشمل انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة... الاستخدام المفرط أو غير الضروري للقوة، الذي أدى إلى القتل والإصابات غير القانونية، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك العنف الجنسي.

كما انتقدت لورينا ريكابارين، وكيل وزارة الخارجية لشيلي لحقوق الإنسان، التقرير، وأبلغت الصحفيين أن الحكومة ستصدر تصحيحات محددة لما تعتبره استنتاجات مستخلصة من "معلومات غير دقيقة، أو عدم وجود معلومات محدثة في التقرير".

وقال ريكابارين، إن السلطات الشيلية تعمل بالفعل على تحسين البروتوكولات والسياسة حول العديد من النقاط الرئيسية للأمم المتحدة، وظهر الكثير من الانتقادات في تقارير سابقة قدمتها جماعات اليمين الدولية الأخرى.

وأضافت، نؤكد من جديد رغبتنا في تناول كل (توصية) تسعى إلى تحسين ممارساتنا فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وقال فريق الامم المتحدة الذي يعمل تحت قيادة رئيسة حقوق الامم المتحدة ورئيس شيلي السابق ميشيل باشيليت، إن "حكومة الرئيس سيباستيان بينيرا تعاونت مع التحقيق".

كما قام فريق الأمم المتحدة خلال مهمته، التي تمت في 30 أكتوبر وحتى 22 نوفمبر بتوثيق 113 حالة محددة من حالات التعذيب وسوء المعاملة - بشكل أساسي من خلال "الضرب المبرح" - و24 حالة من حالات العنف الجنسي ضد النساء والرجال والمراهقين من قبل أفراد الشرطة والجيش.

وقد وثقت أربع حالات قتل غير مشروعة "ضالع فيها موظفو الدولة"، بما في ذلك حالتان لم يكن فيهما خطر واضح على أرواح الأفراد العسكريين، وهو ما يمكن أن يصل إلى الإعدام خارج نطاق القضاء، على حد قول جيراس ديلجادو.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

والجيش التشيلي شيلي المتظاهرين القوة المفرطة العنف المجتمعي الامم المتحدة

أخبار تهمك

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: بيريز يرصد 600 مليون لضم هذه الصفقات ومبابي يختار فريقه الجديد ونجم الريال يتحدي رونالدو

منذ ساعة و 22 دقيقة

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: مرتضي منصور يتوعد الأهلي.. موعد مباراة الأبيض المقبلة.. الزمالك يفاوض 4 لاعبين من الأحمر

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ حوالي 10 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: موعد مباراة كهربا ضد الزمالك.. حقيقة إيقافه 6 أشهر.. والأهلي يفاجيء الأبيض بخطوة جديدة

منذ أقل من ساعتين

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

منذ ساعة

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ حوالي 3 ساعات

هل يتعرض الأهلي للعقوبات بسبب التعاقد مع كهربا؟.. القيعي يُجيب

منذ ساعتين و 10 دقيقة

كهربا يكذب مزاعم جروس في جلسته مع فايلر بالأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 11 ساعة

أول تحرك من مرتضي منصور للرد على الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

المفوضة السامية لحقوق الإنسان: الحوار هو السبيل لحل أزمة فنزويلا

تقرير يصدم بغداد.. السلطات العراقية ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد المحتجين

المدعي العام في شيلي يسعي للتحقيق بقضية تعذيب المحتجين

"الأمم المتحدة" تحذر من خروج أعمال العنف في بوليفيا عن السيطرة.. مع تزايد عدد القتلى

الأمم المتحدة: أزمة بوليفيا قد "تخرج عن نطاق السيطرة" مع تزايد عدد القتلى

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:16 م

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

08:29 م

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

09:19 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

هل يتعرض الأهلي للعقوبات بسبب التعاقد مع كهربا؟.. القيعي يُجيب

10:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status