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غدا.. انطلاق حملة لتوزيع كسوة الشتاء على الأسر بالبحر الأحمر

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:27 م
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كسوة الشتاء
كسوة الشتاء
محمد طه
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تنظم مؤسسة بوابتك للخير وجمعية اصدقاء مرضي الكلي بمدينة القصير، غدا السبت، مبادرة لتوزيع كسوة الشتاء على الأسر الأكثر احتياجا.

ومن جانبها قالت نفين محمد مسؤلة المشروعات بمؤسسة بوابتك للخير، إن القافلة ستجوب مدن البحر الأحمر، من الزعفرانة إلى الشلاتين أقصى جنوب البحر الأحمر.

وأضافت "نفين" سيتم توزيع شنطة مدرسية كاملة علي الايتام ومرضي الكلى، موضحا أن فعاليات القافلة تبدأ غدا بزيارة قسم الكلي بمستشفي الغردقة العام، ثم مساءا بمدينة سفاجا بنادي المعلمين بسفاجا لتوزيع المسلتزمات المدرسية علي الايتام لعدد 50 طالب وطالبة من الأيتام.

فيما قالت عايدة السيسي رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى الكلي بالقصير، إن القافلة ستجوب مدن البحر الأحمر على مدار أسبوع يتم توزيع خلالها ملابس شتوية ومفررشات من البطاطين وبعض المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا.
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الكلمات المفتاحية

كسوة الشتاء المسلتزمات المدرسية الشتاء البحر الأحمر

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