Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد تكريمه في حفل وشوشة.. أحمد فهمي يهدي الجائزة للراحل هيثم أحمد زكي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:32 م
Advertisements
أحمد فهمي
أحمد فهمي
لمياء علي
Advertisements
كرمت مجموعة وشوشة الإعلامية الفنان أحمد فهمي منذ قليل بجائزة أفضل ممثل كوميدي وذلك خلال توزيع جوائز الأفضل 2019،، والذي انطلق منذ قليل سط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والإذاعة.

وحرص فهمي على توجيه الشكر للجمهور والقائمين على الحفل، وبعد تسلمه الجائزة، قام بإهدائها لروح الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

وكشف أحمد فهمي طبيعة علاقته مع الفنان الراحل، وقال إنه حزين لأنه كان دائم الشجار معه، وعبر عن تمنيه لو كان هيثم موجود في هذه اللحظة لكي يعبر له عن محبته.

وكان ظهور فهمي اليوم هو الأول بعد إجراءه لعملية جراحية دقيقة خلال الأيام السابقة بسبب تشخيص طبي خاطئ.

وحرص على حضور الحفل كلًا من مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، أسماء أبو اليزيد، إسعاد يونس، نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي، وزوجته الفنانة روجينا، هنادي مهني. إيهاب فهمي، أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد،عمرو محمود ياسين، ريم البارودي، ميرنا وليد، أحمد حسن وزينب، أنغام، ومديرة أعمالها رندا جبر، وأحمد إبراهيم .

جدير بالذكر أن مجموعة "وشوشة الإعلامية" ستكرم عددا من نجوم الفن والاعلام والرياضة فى حفلها لتوزيع جوائز الأفضل فى عام٢٠١٩، والذى أقيم منذ قليل فى مركز المناره للمؤتمرات الدوليه ، بحضور رئيس مجلس الإدارة وشوشه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أحمد حسن الان

أخبار تهمك

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

منذ ساعة

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ حوالي 3 ساعات

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: موعد مباراة كهربا ضد الزمالك.. حقيقة إيقافه 6 أشهر.. والأهلي يفاجيء الأبيض بخطوة جديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: بيريز يرصد 600 مليون لضم هذه الصفقات ومبابي يختار فريقه الجديد ونجم الريال يتحدي رونالدو

منذ ساعة و 21 دقيقة

أول تحرك من مرتضي منصور للرد على الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ حوالي 3 ساعات

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: مرتضي منصور يتوعد الأهلي.. موعد مباراة الأبيض المقبلة.. الزمالك يفاوض 4 لاعبين من الأحمر

منذ ساعة

كهربا يكذب مزاعم جروس في جلسته مع فايلر بالأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 11 ساعة

هل يتعرض الأهلي للعقوبات بسبب التعاقد مع كهربا؟.. القيعي يُجيب

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

معتز هشام يصل إلى حفل توزيع جوائز وشوشة الإعلامية

أمينة بإطلالة جذابة في حفل توزيع جوائز الأفضل في استفتاء وشوشة

نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت حفل توزيع جوائز وشوشة (صور)

شاهد.. الظهور الأول لـ أحمد فهمي بعد إجراءه عملية جراحية دقيقة

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية بامتياز في حفل توزيع جوائز وشوشة

بجامبوست الأسود.. أنغام تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز وشوشة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:16 م

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

08:29 م

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

09:19 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

هل يتعرض الأهلي للعقوبات بسبب التعاقد مع كهربا؟.. القيعي يُجيب

10:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status