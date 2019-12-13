بعد تكريمه في حفل وشوشة.. أحمد فهمي يهدي الجائزة للراحل هيثم أحمد زكي

كرمت مجموعة وشوشة الإعلامية الفنان أحمد فهمي منذ قليل بجائزة أفضل ممثل كوميدي وذلك خلال توزيع جوائز الأفضل 2019،، والذي انطلق منذ قليل سط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والإذاعة.



وحرص فهمي على توجيه الشكر للجمهور والقائمين على الحفل، وبعد تسلمه الجائزة، قام بإهدائها لروح الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.



وكشف أحمد فهمي طبيعة علاقته مع الفنان الراحل، وقال إنه حزين لأنه كان دائم الشجار معه، وعبر عن تمنيه لو كان هيثم موجود في هذه اللحظة لكي يعبر له عن محبته.



وكان ظهور فهمي اليوم هو الأول بعد إجراءه لعملية جراحية دقيقة خلال الأيام السابقة بسبب تشخيص طبي خاطئ.



وحرص على حضور الحفل كلًا من مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، أسماء أبو اليزيد، إسعاد يونس، نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي، وزوجته الفنانة روجينا، هنادي مهني. إيهاب فهمي، أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد،عمرو محمود ياسين، ريم البارودي، ميرنا وليد، أحمد حسن وزينب، أنغام، ومديرة أعمالها رندا جبر، وأحمد إبراهيم .



جدير بالذكر أن مجموعة "وشوشة الإعلامية" ستكرم عددا من نجوم الفن والاعلام والرياضة فى حفلها لتوزيع جوائز الأفضل فى عام٢٠١٩، والذى أقيم منذ قليل فى مركز المناره للمؤتمرات الدوليه ، بحضور رئيس مجلس الإدارة وشوشه.