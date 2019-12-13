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البيت الأبيض: مصادقة النواب الأمريكي على قرار الاتهام بحق ترامب نهاية "مشينة"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:04 م
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البيت الأبيض
البيت الأبيض
وكالات
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علق البيت الأبيض، على مصادقة اللجنة القضائية لمجلس النواب الأمريكي على مادتين من لائحة التهم للرئيس دونالد ترامب، بأنه نهاية مشينة لـ"مهزلة" التحقيق بشأن عزله.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، في بيان أصدرته عقب القرار: "هذه المهزلة 

اليائسة المتمثلة في التحقيق بشأن مسألة العزل في اللجنة القضائية لمجلس النواب وصلت إلى نهايتها المشينة".

وأضافت غريشام: "يتطلع الرئيس إلى أن يلقى من قبل مجلس الشيوخ معاملة عادلة وعملية مناسبة يرفض مجلس النواب إجراءها بحقه بصورة مخجلة".

كما كتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، متوجهة إلى رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بعد إعلان ترامب عن التوصل إلى "اتفاق المرحلة الأولى" لحل الخلافات التجارية مع الصين: "خذي بعين الاعتبار، هذا هو شكل الزعامة الحقيقية. الرئيس لا يتوقف أبدا عن العمل ويواصل إبرام صفقات ناجحة تعود بالمنفعة على هذه البلاد".

وصادقت اللجنة القضائية لمجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق من الجمعة، على مادتين من لائحة الاتهام بحق سيد البيت الأبيض في إطار التحقيق بشأن مسألة عزله.

وتشمل المادة الأولى إساءة استخدام السلطة، بينما تتعلق المادة الثانية بعرقلة تحقيق مجلس النواب.

ومن المتوقع أن يتم بعد ذلك طرح هاتين المادتين للتصويت في مجلس النواب بتشكيلته الكاملة، يوم الأربعاء المقبل، ليقرر ما إذا يجب المصادقة على إعلان عزل الرئيس الأمريكي.

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