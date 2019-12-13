نتيجة مباراة الزمالك اليوم ضد بيراميدز في الدوري المصري | شاهد أهداف المباراة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم، تغلب نادي الزمالك على نظيره بيراميدز بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الخميس، على "ستاد القاهرة" الدولي، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 - 2020.



نتيجة مباراة الزمالك اليوم ضد بيراميدز في الدوري

سجل مصطفى محمد الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 52، بعد تلقيه تمريرة عرضية متقنة من حازم إمام، وأضاف محمود علاء الهدف الثاني للفارس الأبيض في الدقيقة 78 من ضربة جزاء، لينتهي اللقاء بنتيجة 1/2 للزمالك.





وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيد إلى النقطة 13 في المركز الرابع بفارق نقطة عن بيراميدز الذي تراجع للمركز الخامس، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 15 نقطة جمعهم من 5 مباريات محققًا العلامة الكاملة.



تشكيل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري:-





وبدأ الزمالك مباراته أمام بيراميدز بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: محمد عواد.





خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.





خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد "زيزو".





خط الهجوم: مصطفى محمد.





وبدأ بيراميدز مباراته أمام الزمالك بالتشكيل التالي:-



