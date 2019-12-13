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جونسون: لن يكون هناك استفتاء جديد على الاستقلال في اسكتلندا

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:41 م
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بوريس جونسون
بوريس جونسون
وكالات
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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن، اليوم الجمعة، أنه لن يكون هناك استفتاء جديد على الاستقلال، ويتعين احترام نتيجة الاستفتاء الذي أجري عام 2014.

وقال مكتب جونسون في بيان: "أوضح رئيس الوزراء أنه ما زال يعارض إجراء استفتاء ثان على الاستقلال وأنه يقف إلى جانب أغلبية الشعب في اسكتلندا الذي لا يريد العودة إلى الانقسام وحالة عدم اليقين... وأضاف أن استفتاء عام 2014 كان حاسما ويجب احترامه".

وتعهد جونسون، بمغادرة الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 يناير، بعد فوز حزب المحافظين بزعامته بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة.

وقال جونسون لأنصاره المحتفلين، اليوم الجمعة: "سننجز البريكست في الوقت المحدد بحلول 31 يناير بدون أعذار أو تحفظات أو احتمالات". 

ويذكر أن قال جونسون في مؤتمر صحفي، إن نتيجة الانتخابات العامة وضعت حدا لأي احتمال بإجراء استفتاء ثان للبريكست. 

وتابع قائلا: "سنتمكن الآن من تنفيذ خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي دون تردد أو تشكيك"، مضيفا أنه سيعمل على وضع نظام جديد للهجرة. 

وفاز حزب المحافظين بزعامة جونسون بأغلبية كبيرة من المقاعد في البرلمان البريطاني، فمع إعلان نتائج 642 من أصل 650 مقعدا، وصل المحافظون إلى 358، بينما حصل حزب العمال على 203 مقاعد. 

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الكلمات المفتاحية

بوريس جونسون اسكتلندا استقلال استفتاء

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