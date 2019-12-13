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بومبيو يحذر إيران من "رد حاسم" حال أضرت بالمصالح الأمريكية في العراق

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:24 م
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مايك بومبيو
مايك بومبيو
الفجر
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حذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إيران من رد حاسم في حال أضرت بالمصالح الأمريكية في العراق.

ويذكر أن سقط  أربعة صواريخ كاتيوشا على قاعدة بالقرب من مطار بغداد الدولي مما أدى إلى إصابة خمسة من أفراد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي.

والهجوم هو الأحدث في سلسلة هجمات صاروخية خلال الأسابيع الخمسة الماضية، استهدفت منشآت عسكرية تستضيف قوات تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة والذي يهدف إلى إلحاق الهزيمة بمقاتلي
تنظيم داعش.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران. 

وتبادل الطرفان الاتهامات بخصوص هجمات على منشآت نفطية ومخازن أسلحة خاصة بالحشد الشعبي إضافةً لقواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية.


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الكلمات المفتاحية

مصالح مايك بومبيو تحذير العراق الاضرار إيران

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