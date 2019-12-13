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مقدمة مؤثرة لعمرو أديب عن مخرج برنامجه بعد وفاته

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:22 م
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن أغلب من يعملون في مهنة الإعلام ليس لهم ظهر، لافتًا إلى أنه يتعامل مع المخرج الراحل شريف السقا منذ 20 عامًا، مضيفا: "أنا النهاردة جاي اشتغل عشانه، وعشان أولاده.. ومن إمبارح للنهاردة منزلتش دمعة".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "زي ما شريف كان بياخد باله مني، أنا لازم أخد بالي من شريف بعد مماته.. أنا مش عارف أعيش من غير شريف، أنا قلت لمراته النهاردة أنا كنت بشوف شريف أكتر منك، وليا فيه أكتر منك".

وأشار "أديب"، إلى أن الدماء على الأسفلت في مصر أصبح أمر مرعب، متمنيا أن تكون وفاة شريف عظة لمن يقودون على الطريق، مضيفا: "أنا شفت عربية شريف إمبارح كانت عبارة عن بودرة"، مؤكدًا أن شريف السقا بالنسبة له كان رمز للثقة "حياتي ومستقبلي كانت بين إيده".

ووجه رسالة إلى العاملين بالبرنامج: "أنا أسف أني جبتكم النهاردة بس كان لازم نشتغل عشانه.. أقرأوا له الفاتحة، وربنا يرحمه ويصبر أصحابه وأهله، وبناته الاتنين".
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الكلمات المفتاحية

عمرو أديب شريف السقا المخرج شريف السقا

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