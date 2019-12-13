الأمم المتحدة تمدد للأونروا التفويض حتى يونيو 2023

مددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، حتى 30 يونيو 2023 تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تواجه تشكيكاً بعملها منذ عامين من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.

ووافقت 169 دولة على قرار بشأن التمديد مقابل رفض الولايات المتحدة وإسرائيل وامتناع 9 دول عن التصويت، وينتهي تفويض الوكالة لمدة 3 سنوات في يونيو 2020.

ويحض القرار الذي صدر اليوم، جميع المانحين على مواصلة تكثيف جهودهم لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة، وسط تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة وخصوصاً في الأراضي الفلسطينية.

ويأتي التمديد للوكالة وسط صعوبات الميزانية منذ أن أوقفت الولايات المتحدة مساعداتها المالية السنوية البالغة 300 مليون دولار في عام 2018، وعندما اضطر مديرها للاستقالة مطلع نوفمبر الماضي بعد اتهامه بإساءة استخدام السلطة.

وتأسست أونروا عام 1949، وتتولى إدارة المدارس وتقدم مساعدات حيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية، ويعمل لدى الوكالة 30 ألف موظف معظمهم من الفلسطينيين.





وقبل أكثر من عام، رأت الولايات المتحدة وإسرائيل أنه لم يعد لدى الوكالة أي سبب للبقاء في شكلها الحالي، ويعارض البلدان حقيقة أن الفلسطينيين يمكنهم نقل وضعية اللاجئ إلى أطفالهم، وبالتالي فإنهما تطلبان تقليل عدد الأشخاص الذين ييتلقون

المساعدة من الوكالة، لكن الفلسطينيين يرفضون ذلك باعتباره انتهاكاً لحقوقهم.