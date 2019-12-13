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جمال شيحة: مصر الدولة الرائدة في علاج فيروس سي (فيديو)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:17 م
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جمال شيحة
جمال شيحة
أمنية فوزي
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قال الدكتور جمال شيحة، أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة، إن مصر الدولة الرائدة في مجال علاج فيروس سي، لافتًا إلى أن هناك قرار من منظمة الصحة العالمية يستهدف خلو العالم من الفيروسات الكبدية عام 2030.

وأوضح "شيحة"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن منظمة الصحة العالمية وضعت هذا الهدف لكل الحكومات والشعوب في دول العالم، منوهًا بأن الدولة المصرية وصلت للمطلوب في نهاية 2019، أي أنجزت ما طلبته منظمة الصحة العالمية قبل أن تقوم الدول الأخرى بخطط للقضاء عليه.

وأضاف أن 9 دول فقط من كل دول العالم، منهم دول عظمى، تستطيع الوصول لما تستهدفه منظمة الصحة العالمية في 2030، وبعدها سيبدأ باقي دول العالم تباعًا حتى عام 2030.
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