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بعد وفاة مخرج البرنامج.. عمرو أديب حابسا دموعه: "أنا مش هعيط" (فيديو)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:13 م
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أديب
أديب
هدى عبدالرازق
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حبس الإعلامي عمرو أديب، دموعة بعد أن عرض صورة لمخرج البرنامج شريف السقا الذي وافته المنية مساء أمس، معقبا: "علمونا في الإعلام منعيطش على الهواء.. ومكنتش أتخيل أن الصورة هتأثر فيا كده".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الموت المفاجىء صعب، وغريب، وصعب تحمله، موضحًا أنه على صلة بشريف السقا منذ 20 عامًا وكان معه في كل برامجه، مضيفا: "في اتنين صوتهم في وداني طول فترة العمل ومنهم شريف.. أنا معرفش اشتغل من غيره".

وأضاف "أديب"، متأثرًا وحابسا دموعه بشدة: "أنا مش هعيط"، لافتًا إلى أنه علم بوفاة "السقا" مساء أمس، معقبا: "شريف كان أمير وطيب بشكل غريب، وبسيط جدا، وكان مخلص في شغله، وكان بيفضل معايا بعد البرنامج لحد ما يوصلني لعربيتي".
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وفاة شريف السقا عمرو أديب شريف السقا المخرج شريف السقا

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