Advertisements
Advertisements
Advertisements

العثور على رضيع مجهول الهوية وسط الزراعات فى الغربية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:02 م
Advertisements
الطفل الرضيع
الطفل الرضيع
أيمن يحيي
Advertisements
عثر أهالى قرية دلبشان بدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية على طفل رضيع مجهول الهوية ملقى وسط الزراعات.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، بالعثور على طفل رضيع مجهول الهوية ملفوف بقطعة من القماش بغطاء أبيض مُلقى وسط الحشائش والبوص على طريق المشروع الواقع بين قريتى "دلبشان – قصر نصرالدين"،

وجرى نقله إلى مستشفى كفرالزيات العام لتوقيع الكشف الطبي عليه، تمهيدا لنقله لإحدى دور رعاية الأطفال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وسط الزراعات قرية دلبشان طفل رضيع الكشف الطبي الغربية

أخبار تهمك

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ حوالي 8 ساعات

هل يتعرض الأهلي للعقوبات بسبب التعاقد مع كهربا؟.. القيعي يُجيب

منذ 35 دقيقة

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 9 ساعات

أول تحرك من مرتضي منصور للرد على الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ أقل من ساعتين

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ يوم

بعد وفاة مخرج البرنامج.. عمرو أديب حابسا دموعه: "أنا مش هعيط"

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

"القيعي" سبب تأجيل الأهلي الإعلان عن صفقة كهربا رسميا

منذ حوالي 6 ساعات

كهربا يكذب مزاعم جروس في جلسته مع فايلر بالأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

العثور على طفل حديث الولادة بعد إلقائه أمام وحدة سكنية بقنا

سقوط طفل من قطار "طنطا- الزقازيق" أثناء مرورة بالسنطة

العثور على جثة طفل رضيع وسط القمامة بالمحلة الكبرى

العثور على جثة مجهولة الهوية بجوار شريط السكة الحديد بالسنطة بالغربية (صور)

العثور على جثة مجهول الهوية داخل زراعات ملوى جنوب المنيا

عاجل.. العثور على طفلة حديثة الولادة وسط القمامة بالمحلة الكبرى (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:29 م

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

09:19 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

07:01 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status