العثور على رضيع مجهول الهوية وسط الزراعات فى الغربية

عثر أهالى قرية دلبشان بدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية على طفل رضيع مجهول الهوية ملقى وسط الزراعات.



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، بالعثور على طفل رضيع مجهول الهوية ملفوف بقطعة من القماش بغطاء أبيض مُلقى وسط الحشائش والبوص على طريق المشروع الواقع بين قريتى "دلبشان – قصر نصرالدين"،



وجرى نقله إلى مستشفى كفرالزيات العام لتوقيع الكشف الطبي عليه، تمهيدا لنقله لإحدى دور رعاية الأطفال.