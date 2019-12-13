شركات البترول الأمريكية ترفع عدد حفارات التنقيب عن النفط

أضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية للمرة الأولى في ثمانية أسابيع على الرغم من مواصلة المنتجين المستقلين خططهم لتقليل الانفاق على عمليات الحفر الجديدة.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي، إن الشركات أضافت أربعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من ديسمبر كانون الأول ليصل العدد الإجمالي إلى 667 حفارا.

وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 873 حفارا نفطيا قيد التشغيل في الولايات المتحدة.

ويبقي ذلك عدد حفارات النفط النشطة في مسار نحو تسجيل أول هبوط سنوي منذ عام 2016 . لكن الانخفاض، 218 حفارا فقط في المجمل، أقل كثيرا من الهبوط المسجل في عام 2015 والذي بلغ 963 حفارا، وفقا لبيانات بيكر هيوز التي ترجع إلى عام 1987 .





وسجل عدد حفارات النفط النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، تراجعا قياسيا على مدار 12 شهرا متتاليا، مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة بخفض الانفاق على عمليات الحفر الجديدة بينما يسعى المساهمون الى تحسين العوائد وسط بيئة من أسعار الطاقة المنخفضة.