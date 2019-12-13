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بعد هجومهم عليه.. عادل شكل يرد بألفاظ خارجة على فريق المهرجانات حمو بيكا (فيديو)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:43 م
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عادل شكل
عادل شكل
سعد نبيل
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رد كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري عادل شكل، على نور التوت، وعلي قدوره، أعضاء فريق حمو بيكا، على الهجوم عليه من خلال مقطع فيديو نشروه عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".



حيث نشر "شكل"، فيديو عبر قناته الرسمية عبر "اليوتيوب"، مؤكدًا على أنه  لم يشاهد الفيديو الذي طرحه "قدورة وأمين"، قائلًا: "انتو جيتو في حارة سد واللي جاي معايا اسود، ولما هشوفكم في أي جته مش هقلك انا هعمل ايه"، وتابع: "في أي حفله ليكو هتلاقوني، وانتو عارفين عادل شكل لسانه عكر عاوز قطعه".


وكان علي قدورة ونور التوت، قامو بالهجوم على عادل شكل، وقامو بتهديدة، قائلين: "انت شغلتنا ولازم تتهزق"، مؤكدين انهم لم يقصدوه وهو من بدأ بإطلاق الالفاظ الخارجة عليه.

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