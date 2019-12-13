انتهت أمس الخميس 12 ديسمبر منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بأخر مواجهات الجولة بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز.

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري

وتمكن نادي الزمالك من الفوز على نظيره نادي بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم أمس ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد إنطلاق الجولة القادمة من الدوري المصري

وتنطلق منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الأحد القادم 15 ديسبمر بمواجهة نادي اف سي مصر ونادي الإسماعيلي مباراة سموحة وأسوان ومباراة الأهلي وحرس الحدود.

متصدر جدول ترتيب الدوري المصري





ويتصدر نادي المقاولون العرب جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.

1- المقاولون العرب 16 نقطة

2- الاهلي 15نقطة من أصل 5 مباريات

3- الاتحاد السكندري 14 نقطة

4- الزمالك 13 نقطة من أصل 6 مباريات

5- بيراميدز 12 نقاط

6- سموحة 10 نقاط

7- حرس الحدود 10 نقاط

8- الإسماعيلي 10 نقاط

9- الإنتاج الحربي 8نقاط

10- طنطا 8 نقاط

11- المصري 7 نقاط

12- انبي 7 نقاط

13- مصر المقاصة 7 نقاط

14- اف سي مصر 7 نقاط

15- اسوان 5 نقاط

16- طلائع الجيش 4 نقاط

17- الجونة 4 نقاط

18- وادي دجله 3 نقاط



