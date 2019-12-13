هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية بامتياز في حفل توزيع جوائز وشوشة

أشعلت الفنانة هنا الزاهد الريد كاربت وذلك من خلال حفل توزيع جوائز وشوشة الإعلامية والذي انطلق منذ قليل بحضور عدد كبير من المشاهير ونجوم الفن.



وظهرت هنا الزاهد بإطلالة رائعة وبسيطة غير متكلفة التفاصيل، وكعادتها وكما عودتنا، اختارت أن تطل بفستان متداخل الألوان أبرز أنوثتها وجمالها، ونسقت معه مكياج بألوان هادئة تناسبت مع لون الفستان.



ورافقها على السجادة الحمراء زوجها الفنان أحمد فهمي، في أول ظهور له بعدما خضع لعملية جراحية دقيقة.



جدير بالذكر أن مجموعة "وشوشة الإعلامية" ستكرم عددا من نجوم الفن والاعلام والرياضة فى حفلها لتوزيع جوائز الأفضل فى عام٢٠١٩، والذى أقيم منذ قليل فى مركز المناره للمؤتمرات الدوليه ، بحضور رئيس مجلس الإدارة وشوشه.