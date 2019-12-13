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ترامب: لا أبالي بإجراء محاكمة طويلة لعزلي بمجلس الشيوخ

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:42 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
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أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه لا يبالي بإجراء محاكمة طويلة لعزله في مجلس الشيوخ، مضيفا للصحفيين أنه يريد أن يرى مقدم البلاغ الذي جعل الديمقراطيين يبدأون تحقيق العزل.

وكان ترامب يتحدث للصحفيين في البيت الأبيض بعد أن وافقت اللجنة القضائية في مجلس النواب على تهمتين ضد ترامب تستوجبان مساءلته.

وشجب ترامب العملية ووصفها بأنها ”مسرحية“ قائلا إن الديمقراطيين يهونون من شأن العزل.  

واعتبر البيت الأبيض أن مصادقة اللجنة القضائية لمجلس النواب الأمريكي على مادتين من لائحة التهم لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، نهاية "مشينة" لـ"مهزلة" التحقيق بشأن عزله. 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، في بيان أصدرته عقب القرار: "هذه المهزلة اليائسة المتمثلة في التحقيق بشأن مسألة العزل في اللجنة القضائية لمجلس النواب وصلت إلى نهايتها المشينة". 

وأضافت غريشام: "يتطلع الرئيس إلى أن يلقى من قبل مجلس الشيوخ معاملة عادلة وعملية مناسبة يرفض مجلس النواب إجراءها بحقه بصورة مخجلة".

كما كتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، متوجهة إلى رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بعد إعلان ترامب عن التوصل إلى "اتفاق المرحلة الأولى" لحل الخلافات التجارية مع الصين: "خذي بعين الاعتبار، هذا هو شكل الزعامة الحقيقية. الرئيس لا يتوقف أبدا عن العمل ويواصل إبرام صفقات ناجحة تعود بالمنفعة على هذه البلاد". 

وصادقت اللجنة القضائية لمجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق من الجمعة، على مادتين من لائحة الاتهام بحق سيد البيت الأبيض في إطار التحقيق بشأن مسألة عزله. 

وتشمل المادة الأولى إساءة استخدام السلطة، بينما تتعلق المادة الثانية بعرقلة تحقيق مجلس النواب. 

ومن المتوقع أن يتم بعد ذلك طرح هاتين المادتين للتصويت في مجلس النواب بتشكيلته الكاملة، يوم الأربعاء المقبل، ليقرر ما إذا يجب المصادقة على إعلان عزل

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