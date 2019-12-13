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نائب محافظ الجيزة تشارك فى افتتاح مركز توجيه المرأة المعنفة بأكتوبر

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:48 م
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هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة
هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة
إسماعيل منطاوي
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شاركت محافظة الجيزة فى افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث أكدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع والبيئة خلال حضورها الافتتاح أن مراكز الاستضافة تهدف الى تعزيز تماسك الأسرة المصرية وترسيخ النظرة الإيجابية للسيدات والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف ومساعدتهن على إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع.

وأوضحت أن دعم مراكز استضافة وتوجيه المرأة، هو جزء من تمكين النساء وإتاحة مساحات آمنة لهن وبالتالي تهتم محافظة الجيزة فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم سبل الدعم المختلفة التي يحتاجها مركز الاستضافة المفتوح والمجهز لاستضافة ليس سيدات الجيزة فقط ولكن السيدات من المحافظات المختلفة.

وأشارت نائب المحافظ فى كلمتها خلال الافتتاح أن محافظة الجيزة تسعى دائمًا عن طريق إدارة شئون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص وبمشاركة وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بإقامة سلسلة ندوات فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة وأسبابه وكيفية التصدي له ومناقشة المشكلات المطروحة وكيفية التصدي لها والعمل على توفير عائد مادي ينتج عن تعليمهن حرف تعود عليهن بالربح.

وأوضحت نائب محافظ الجيزة أن المرأة هي عماد الأسرة فإن خدمتها وحل مشاكلها تُعد من الأولويات البارزة في أجندة محافظة الجيزة ومن أساسيات هذه الخدمة تبني محافظة الجيزة للمبادرة العالمية "مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات" والتي يتم تنفيذها في مناطق (إمبابة وبولاق الدكرور).

وذكرت أن محافظة الجيزة واحدة من المدن الأولى حول العالم التي تبنت هذه المبادرة العالمية في عام الفين واثني عشر والتي تهدف لخلق مساحات آمنة للسيدات والفتيات ودعم مشاركة السيدات في المجال العام وممارسة حقوقهن.

كما أكدت نائب محافظ الجيزة أن التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار هذه المبادرة أثمر عن نتائج هامة؛ منها تطوير سوق زنين وهو أول سوق آمن للسيدات في بولاق الدكرور قائم على اعتبار النوع الاجتماعي وخلق المنطقة الصديقة الآمنة للنساء والفتيات بحي إمبابة بالتعاون والتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.
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الكلمات المفتاحية

مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة محافظ الجيزة المحافظات الأسرة المصرية

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