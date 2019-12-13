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غارات ليبية تستهدف مواقع تابعة للميليشيات في مصراتة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:26 م
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بوابة الفجر
الفجر
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استهدفت غارتان لسلاح الجو الليبي، مساء الجمعة، مواقع تابعة للميليشيات في مدينة مصراته غربي ليبيا، نقلا عن "سكاي نيوز عربية". 


وتمثل الغارات تصعيدا جديدا في الصراع الدائر حول طرابلس منذ شنت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر هجوما على العاصمة في أوائل أبريل نيسان الماضي. 

وسرعان ما تعثرت محاولة الجيش الوطني الليبي السيطرة على طرابلس، واستخدم الجانبان الطائرات المسيرة والطائرات المقاتلة في تنفيذ غارات جوية وسط اشتباكات متقطعة. 

وتقود قوات من مصراتة الدفاع عن طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليا. ومصراتة هي ثاني أكبر المدن في غرب ليبيا وتعد مصدرا رئيسيا لمقاومة حفتر. 

وقال سكان إن الضربات كانت قوية على غير المعتاد وأعقبتها انفجارات متكررة. وظهرت في صورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي كرة ضخمة من النار فوق البيوت بالمنطقة. 

وكانت ليبيا قد انقسمت منذ 2014 إلى معسكرين متنافسين على الصعيدين السياسي والعسكري الأول في طرابلس والثاني في شرق البلاد. وفي الشهور الأخيرة أخذ الصراع طابع التدويل على نحو متزايد. 

ويتمتع حفتر بمساندة الإمارات ومصر وروسيا، أما حكومة طرابلس فتحظى بمساندة تركيا.
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الكلمات المفتاحية

مواقع مليشيات مصراتة ليبيا غارات طرابلس

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