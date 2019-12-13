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محمود كهربا يظهر لأول مرة بقميص النادي الأهلي.. وفايلر يحدد موعد انضمامه للفريق.. وتعليق مرتضى منصور
الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:19 م
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قامت الصفحة الرسمية بالنادي الأهلي عبر تويتر، اليوم الجمعة 13/12/2019، بنشر صورة محمود كهربا لاعب الفريق الجديد برفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.
وتعاقد النادي الأهلي بشكل رسمي مع محمود كهربا قادمًا من أفيس البرتغالي في صفقة انتقال حر، مقابل سداد 400 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي البرتغالي.
ويرحل صالح جمعة عن صفوف النادي الأهلي في يناير المقبل مع قدوم محمود كهربا، وأيضًا الأنجولي جيرالدو حال ضم مهاجم قوي.
ومن المقرر أن يُقيد الأهلي محمود كهربا في القائمة المحلية والأفريقية بدلًا من حمدي فتحي ومحمد محمود الغائبين عن الشياطين الحمر مؤخرًا بداعي الإصابة.
فايلر يحدد موعد انضمام محمود كهربا للفريق
حدد رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، موعد انضمام محمود كهربا المنضم حديثًا للقلعة الحمراء لصفوف الفريق المشاركة في التدريبات.
استقر فايلرعلى مشاركة محمود كهربا في تدريبات النادي الأهلي الجماعية عقب مباراة حرس الحدود القادمة في الدوري، وذلك تمهيدًا لقيده في القائمة المحلية والإفريقية.
تعليق مرتضى منصور على تعاقد الأهلي مع محمود كهربا
علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على تعاقد النادي الأهلي مع لاعب الفارس الأبيض الهارب محمود كهربا.
وقال منصور، أن فريقه لن يفرط في أي حق من حقوقه في أزمة "محمود كهربا"، وسيصعد الملف كاملا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وأضاف رئيس نادي الزمالك: "لن نصمت على توقيع محمود كهربا للأهلي، وسيتم تحضير بيان رسمي بموقف النادي سيتم نشره في وقتً لاحق".
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