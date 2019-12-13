Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمود كهربا يظهر لأول مرة بقميص النادي الأهلي.. وفايلر يحدد موعد انضمامه للفريق.. وتعليق مرتضى منصور

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:19 م
Advertisements
محمود كهربا
محمود كهربا
Advertisements
قامت الصفحة الرسمية بالنادي الأهلي عبر تويتر، اليوم الجمعة 13/12/2019، بنشر صورة محمود كهربا لاعب الفريق الجديد برفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.


محمود كهربا يظهر لأول مرة بقميص النادي الأهلي.. وفايلر يحدد موعد انضمامه للفريق.. وتعليق مرتضى منصور





وتعاقد النادي الأهلي بشكل رسمي مع محمود كهربا قادمًا من أفيس البرتغالي في صفقة انتقال حر، مقابل سداد 400 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي البرتغالي.

ويرحل صالح جمعة عن صفوف النادي الأهلي في يناير المقبل مع قدوم محمود كهربا، وأيضًا الأنجولي جيرالدو حال ضم مهاجم قوي.

ومن المقرر أن يُقيد الأهلي محمود كهربا في القائمة المحلية والأفريقية بدلًا من حمدي فتحي ومحمد محمود الغائبين عن الشياطين الحمر مؤخرًا بداعي الإصابة.

فايلر يحدد موعد انضمام محمود كهربا للفريق 
حدد رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، موعد انضمام محمود كهربا المنضم حديثًا للقلعة الحمراء لصفوف الفريق المشاركة في التدريبات.

استقر فايلرعلى مشاركة محمود كهربا في تدريبات النادي الأهلي الجماعية عقب مباراة حرس الحدود القادمة في الدوري، وذلك تمهيدًا لقيده في القائمة المحلية والإفريقية.

تعليق مرتضى منصور على تعاقد الأهلي مع محمود كهربا
علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على تعاقد النادي الأهلي مع لاعب الفارس الأبيض الهارب محمود كهربا.

وقال منصور، أن فريقه لن يفرط في أي حق من حقوقه في أزمة "محمود كهربا"، وسيصعد الملف كاملا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأضاف رئيس نادي الزمالك: "لن نصمت على توقيع محمود كهربا للأهلي، وسيتم تحضير بيان رسمي بموقف النادي سيتم نشره في وقتً لاحق".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمود كهربا كهربا في الاهلي كهربا بقميص الأهلي كهربا فايلر تعاقد الاهلي مع كهربا اول ظهور لمحمود كهربا الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 8 ساعات

كهربا يكذب مزاعم جروس في جلسته مع فايلر بالأهلي

منذ أقل من ساعتين

إنها تقترب بشدة.. برشلونة يقترب من ضم "الهدّاف"

منذ ساعتين و 17 دقيقة

"القيعي" سبب تأجيل الأهلي الإعلان عن صفقة كهربا رسميا

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

مبابي يختار وجهته القادمة بين برشلونة والريال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ يوم

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح فعاليات مسرح شباب العالم

منذ أقل من ساعتين

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يرصد 600 مليون يورو لضم 8 نجوم (تعرف عليهم)

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يحسم صفقة كهربا رغم تهديدات مرتضى منصور

مرتضى منصور: انتظروا مفاجأة مدوية بشأن كهربا والأهلي

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

جروس يقضي على حلم كهربا مع الأهلي

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

عاجل.. فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لحسم صفقته الكبرى

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:29 م

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

07:01 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

كهربا يكذب مزاعم جروس في جلسته مع فايلر بالأهلي

07:35 م

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

03:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status