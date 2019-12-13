محمود كهربا يظهر لأول مرة بقميص النادي الأهلي.. وفايلر يحدد موعد انضمامه للفريق.. وتعليق مرتضى منصور

وتعاقد النادي الأهلي بشكل رسمي مع محمود كهربا قادمًا من أفيس البرتغالي في صفقة انتقال حر، مقابل سداد 400 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي البرتغالي.





ويرحل صالح جمعة عن صفوف النادي الأهلي في يناير المقبل مع قدوم محمود كهربا، وأيضًا الأنجولي جيرالدو حال ضم مهاجم قوي.





ومن المقرر أن يُقيد الأهلي محمود كهربا في القائمة المحلية والأفريقية بدلًا من حمدي فتحي ومحمد محمود الغائبين عن الشياطين الحمر مؤخرًا بداعي الإصابة.





فايلر يحدد موعد انضمام محمود كهربا للفريق