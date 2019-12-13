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بعد شفائه.. محارب سرطان: "المرض عدو غلس ولازم نواجهه بالابتسامة"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:18 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعلن الصحفي أحمد حافظ، أنه شفى تمامًا من مرض السرطان بعد عام واحد فقط من إصابته، مشيرًا إلى أنه كتب "بوست" على الفيسبوك يعلن فيه شفاءه قبل أن يخبره الطبيب، لشعوره بذلك، معقبا: "أصيبت بالمرض في 10 ديسمبر 2018، وشفيت منه في 10 ديسمبر 2019".

وأضاف "حافظ"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامجه "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الجمعة، ضاحكا: "حصلت على عفو طبي من السرطان"، موضحا أنه بكى 3 مرات خلال رحلة علاجه، وإحدى المرات بكى بسبب بكاء ابنته عندما تساقط شعره بسبب جلسات الكيماوي.

وناشد من يزور مريض سرطان ألا يبادر بتقبيله، نظرًا لانخفاض مناعة المريض، مضيفا: "السرطان عدو غلس، ولازم نواجهه بالابتسامة، ومتسمعش كلمة حد بيقولك هتموت، ومتعدش مع شخص مكتئب، متأذوش مريض السرطان نفسيا".
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سرطان دي ام سي توك شو أحمد فايق

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