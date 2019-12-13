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بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادثي انقلاب سيارتين بالبحيرة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:44 م
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حادث
حادث
إسلام أمين
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أصيب قبل قليل، عدد 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "دمنهور- إدكو" بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بوصول استقبال مستشفى إدكو المركزي لعدد 5 أشخاص مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "دمنهور - إدكو"، بجوار قرية حلق الجمل.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من "حسام حسن مراد" 24 عاما، "انتصار عطية عوض" 30 عاما، "إبراهيم جويد عتيق" 30 عاما، "سعد جابر مطراوي" 30 عاما، و"يارا سالم الدليل" 5 سنوات، مصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وجاري إسعافات، وتحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما أصيب عدد 3 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة كانوا يستقلونها من أعلى كوبري المعدية بمركز ادكو بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة ادكو يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة "ملاكي" أعلي كوبري المعدية بالطريق الدولي الساحلي.

أسفر الحادث عن إصابة كل من "مصطفى أحمد حسن" 47 عاما، "محمد إبراهيم يوسف غازي" 35 عاما، و"حمدين أحمد محمد المنصور" 38 عاما، وجميعهم مقيمون بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تم نقل المصابين لمستشفي ادكو المركزي وعمل الإسعافات والفحوصات الطبية وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

مستشفى إدكو المركزي سيارة حادث البحيرة

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