Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد "بنت الجيران".. موزع مزيكا المهرجانات الشعبية إسلام ساسو يحتفل بأعماله التي تخطت ملاين المشاهدة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:44 م
Advertisements
سعد نبيل
Advertisements
احتفل الموزع الموسيقي لمزيكا المهرجانات الشعبية، إسلام ساسو، بتخطى آخر اعماله التي تحمل اسم "بنت الجيران"، غناء حسن شاكوش، وعمر كمال، حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، فضلًا عن تفاعل الالاف من رواد الموقع مع الاغنية.




كما أحتفل "ساسو"، ايضًا بالعديد من اعماله التي ذاع صيتها وتخطت المليون مشاهدة، وأصبحت تردد بشكل أساسي في الافراح والشارع المصري، وفي السطور التالية يستعرض "الفجر الفني"، المهرجانات الأكثر شهرة من توزيع إسلام ساسو. 


"صاحبي دراعي .. قلبي داب".. 30 مليون مشاهدة



من اكثر المهرجانات الذي ذاع صيتها خلال الاونه الأخيرة، عبر السوشيال ميديا، وقام بتوزعها إسلام ساسو بمشاركة فيجو الدخلاوي، وقدمها المطرب الشعبي حسن شاكوش، وتيم حمو بيكا، وحصد على نسبة مشاهدة تخطت حاجز الـ30 مليون.

"يابنت قلبي".. 10 مليون مشاهدة


اكد "ساسو" من خلال هذه الاغنية أنه ليس فقط موزع موسيقى المهرجانات الشعبية، حيث تعد "يابنت قلبي"، لون رمانسي مئه بالمئة، وهي من غناء "شاكوش"، وقد تخطت الـ10 مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب".

"هزفر موس" .. 11 مليون مشاهدة


طرح مهرجان "هزفر موس"، لمؤدي المهرجانات الشعبية سامر المدني، من شهور قليلة، وتوزيع إسلام ساسو، عبر "اليوتيوب"، وحقق نسبة مشاهدة عالية في فترة قصيرة تخطت 11 مليون مشاهدة.

نبذه عن الموزع

ويعد الموزع إسلام ساسو، من أشهر صناع المزيكا الالكترونية، وتعاون مع العديد من مؤدي المهرجانات الشعبية، والمطربين الشعبين، وله مئات الاعمال التي ذاع صيتها، لخفه لحنها على اذان الجمهور والمستمع، ومن المقرر أن يطرح خلال الأيام المقبلة مهرجان جديد بعنوان "كعب الغزال"، غناء المطرب الشعبي حسن شاكوش.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مهرجانات شعبيه مهرجانات مزيكا المهرجانات الشعبية شعبيات شاكشو مصر حسن شاكوش إسلام ساسو

أخبار تهمك

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح فعاليات مسرح شباب العالم

منذ أقل من ساعة

عاجل - موعد مباراة كهربا الأولي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

إنها تقترب بشدة.. برشلونة يقترب من ضم "الهدّاف"

منذ ساعة و نصف

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يرصد 600 مليون يورو لضم 8 نجوم (تعرف عليهم)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

"القيعي" سبب تأجيل الأهلي الإعلان عن صفقة كهربا رسميا

منذ حوالي 3 ساعات

كهربا يكذب مزاعم جروس في جلسته مع فايلر بالأهلي

منذ أقل من ساعة

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

منذ ساعتين و 22 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ يوم

مبابي يختار وجهته القادمة بين برشلونة والريال

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد عامين.."الحب طلع كمين" على قائمة أكثر إستماعًا عبر "يوتيوب"

أول أغنية رومانسية لـ "شاكوش" تتخطى حاجز الـ11 مليون مشاهدة .. التفاصيل

آخرهم "أبوكي تاجر سلاح".. مهرجانات لـ ريشا كوسته وسمارة ناو تتخطى حاجز المليون

مهؤدي المهرجانات الشعبية تيتو بندق يفاجئ جمهوره بطرح "يادنيا غبية" عبر اليوتيوب

بعد انفصاله عن حمو بيكا.. حسن شاكوش وعمر كمال يفاجئان الجمهور بطرح "بنت الجيران"

حسن شاكوش يحيي حفل رأس السنة لصالح إحدى الشركات الخاصة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

كهربا يكذب مزاعم جروس في جلسته مع فايلر بالأهلي

07:35 م

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

03:11 م

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status