بعد "بنت الجيران".. موزع مزيكا المهرجانات الشعبية إسلام ساسو يحتفل بأعماله التي تخطت ملاين المشاهدة











كما أحتفل "ساسو"، ايضًا بالعديد من اعماله التي ذاع صيتها وتخطت المليون مشاهدة، وأصبحت تردد بشكل أساسي في الافراح والشارع المصري، وفي السطور التالية يستعرض " الفجر الفني "، المهرجانات الأكثر شهرة من توزيع إسلام ساسو.



"صاحبي دراعي .. قلبي داب".. 30 مليون مشاهدة









من اكثر المهرجانات الذي ذاع صيتها خلال الاونه الأخيرة، عبر السوشيال ميديا، وقام بتوزعها إسلام ساسو بمشاركة فيجو الدخلاوي، وقدمها المطرب الشعبي حسن شاكوش، وتيم حمو بيكا، وحصد على نسبة مشاهدة تخطت حاجز الـ30 مليون.

"يابنت قلبي".. 10 مليون مشاهدة





اكد "ساسو" من خلال هذه الاغنية أنه ليس فقط موزع موسيقى المهرجانات الشعبية، حيث تعد "يابنت قلبي"، لون رمانسي مئه بالمئة، وهي من غناء "شاكوش"، وقد تخطت الـ10 مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب".

"هزفر موس" .. 11 مليون مشاهدة





طرح مهرجان "هزفر موس"، لمؤدي المهرجانات الشعبية سامر المدني، من شهور قليلة، وتوزيع إسلام ساسو، عبر "اليوتيوب"، وحقق نسبة مشاهدة عالية في فترة قصيرة تخطت 11 مليون مشاهدة.

نبذه عن الموزع

ويعد الموزع إسلام ساسو، من أشهر صناع المزيكا الالكترونية، وتعاون مع العديد من مؤدي المهرجانات الشعبية، والمطربين الشعبين، وله مئات الاعمال التي ذاع صيتها، لخفه لحنها على اذان الجمهور والمستمع، ومن المقرر أن يطرح خلال الأيام المقبلة مهرجان جديد بعنوان "كعب الغزال"، غناء المطرب الشعبي حسن شاكوش.



احتفل الموزع الموسيقي لمزيكا المهرجانات الشعبية، إسلام ساسو، بتخطى آخر اعماله التي تحمل اسم "بنت الجيران"، غناء حسن شاكوش، وعمر كمال، حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، فضلًا عن تفاعل الالاف من رواد الموقع مع الاغنية.