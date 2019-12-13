ضبط أحد مروجي المخدرات بقرية الشعراء في دمياط

تحركت حملة مكبرة من مديرية أمن دمياط، استهدفت الخارجين عن القانون بقرية الشعراء، بقيادة العقيد أحمد سلامه وكيل إدارة البحث الجنائي عقب ورود معلومات للعقيد علي عامر بقيام المدعو هاني انور الطايفي، عاطل يبلغ من العمر ٤٠ عام والشهير بجنابه بالاتجار بالمواد المخدرة.



اشترك في الحملة المقدم محمد معوض وضباط مباحث المركز وضباط اداره البحث وتم ضبط المتهم حال قيامه بترويج المخدرات وبحوزته ٢ كيلو بانجو، كما تم تحرير محضر شرطي بالواقعة يحمل رقم ٩٥٠٩ جنايات مركز دمياط، تمهيدا لعرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق معه.