الروبوت صوفيا: شرم الشيخ مدينة رائعة ومدهشة (فيديو)

قالت الروبوت صوفيا، إن شرم الشيخ مدينة رائعة ومدهشة، متابعة: "أحببتها وأستمتع بإقامتي بها، وسوف أهتم كثيرًا بمشاهدة الشعب المرجانية والبيئة وجمالها بمناطق شرم الشيخ، والمناظر الطبيعية بها".



وكشفت "صوفيا"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، على هامش مشاركتها في منتدى شباب العالم 2019، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، عن الفارق بين القاهرة وشرم الشيخ، قائلة إن القاهرة مركز أعمال به الكثير من الأعمال التجارية مثل مثل هونج كونج، ولكن شرم الشيخ فهي مكان للارسترخاء والتمتع بالطبيعة.



وأوضحت أن منتدى شباب العالم يهتم بالقيم الإنسانية، والتقدم، منوهة بأن القيم الإنسانية تواجه الكثير من التحديات، ولكن هناك العديد من الحلول التي تقدم خلال المنتدى.

