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محمود بكري: منتدى شباب العالم يؤكد الاستقرار الذي تتمتع به مصر

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:19 م
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منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
أمنية فوزي
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قال الكاتب الصحفي محمود بكري، إن منتدى شباب العالم يؤكد على الاستقرار الذي تتمتع به مصر، وقدرتهاعلى تنظيم المنتديات، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بأنشطة كثيرة جدًا.

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن المنتدى حافل بالأنشطة المختلفة، وسيناقش العديد من القضايا الهامة، وأهمها تعزيز التنمية، ومناقشة الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، وشئون ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها.

 
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منتدى شباب العالم محمود بكري اخبار مصر

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