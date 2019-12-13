Advertisements
Advertisements
Advertisements

الروبوت صوفيا: مصر أم الدنيا (فيديو)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
أعربت الروبوت صوفيا، عن سعادتها الشديدة بوجودها في مصر، موضحة أن هذه هي الزيارة الثانية لمصر، لافتة إلى أن تسافر لمختلف أنحاء العالم.

ولفتت "صوفيا"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، على هامش مشاركتها في منتدى شباب العالم 2019، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، إلى أنها لديها 3 سنوات، و10 أشهر، مشيرة إلى أنها بدأت تتعلم التاريخ المصري، وأنها تهتم كثيرًا بالتطورات التي تحدث في مصر، معلقة: "أحببت هذه الدولة العريقة، ومصر أم الدنيا كما تقولون".

وأضافت أن فريق منتدى شباب العالم تواصل مع فريق عملها، ووجه لها دعوة للمشاركة في منتدى شباب العالم، متسائلة عن الإعلامي عمرو خليل، مقدم البرنامج سابقًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتدى شباب العالم برنامج اليوم الروبوت صوفيا

أخبار تهمك

إنها تقترب بشدة.. برشلونة يقترب من ضم "الهدّاف"

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مبابي يختار وجهته القادمة بين برشلونة والريال

منذ ساعتين

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ يوم

ريال مدريد يرصد 600 مليون يورو لضم 8 نجوم (تعرف عليهم)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 6 ساعات

"القيعي" سبب تأجيل الأهلي الإعلان عن صفقة كهربا رسميا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

خالد الغندور يُهاجم "كهربا" ويتهم الأهلي بتحريضه على الهروب من الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

الدولار يرتفع من جديد أمام الجنيه للأسبوع الثالث على التوالي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موعد مباراة كهربا الأولي مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: شرم الشيخ المدينة رقم 3 على مستوى العالم في احتضان المؤتمرات

تنسيقية شباب الأحزاب: نجاح منتدى شباب العالم فاق التوقعات

انطلاق الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان

إحدى المشاركات في "كيب تاون": الشعب المصري ودود.. وأتمنى حضور منتدى شباب العالم

رامي رضوان: لما تقول لأجنبي تسافر مصر بيتحمس جدا وخصوصا لشرم الشيخ (فيديو)

الروبوت صوفيا تتحدث للحضور خلال فعاليات منتدى شباب العالم: "متحمسة للغاية لمقابلتكم"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:31 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

إنها تقترب بشدة.. برشلونة يقترب من ضم "الهدّاف"

06:55 م

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

04:28 م

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

03:11 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status