الروبوت صوفيا: مصر أم الدنيا (فيديو)

أعربت الروبوت صوفيا، عن سعادتها الشديدة بوجودها في مصر، موضحة أن هذه هي الزيارة الثانية لمصر، لافتة إلى أن تسافر لمختلف أنحاء العالم.



ولفتت "صوفيا"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، على هامش مشاركتها في منتدى شباب العالم 2019، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، إلى أنها لديها 3 سنوات، و10 أشهر، مشيرة إلى أنها بدأت تتعلم التاريخ المصري، وأنها تهتم كثيرًا بالتطورات التي تحدث في مصر، معلقة: "أحببت هذه الدولة العريقة، ومصر أم الدنيا كما تقولون".



وأضافت أن فريق منتدى شباب العالم تواصل مع فريق عملها، ووجه لها دعوة للمشاركة في منتدى شباب العالم، متسائلة عن الإعلامي عمرو خليل، مقدم البرنامج سابقًا.

